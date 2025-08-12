Main Menu

आज का राशिफल 13 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

12 Aug, 2025

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, जिनको निभाने में घर के सदस्यों का साथ मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम का अत्यधिक दबाव होने से बेचैनी महसूस करेंगे।
उपाय- तांबे के बर्तन मंदिर में दान करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कारोबार में साझेदार के साथ किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, हालांकि आप इन गलतफहमियों से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।
उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज सुधार होगा। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों का सहकर्मियों के समक्ष दबदबा बना रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कागजात को संभाल कर रखने की आवश्यकता है।
उपाय- केसर का तिलक लगायें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे काम को देखते हुए अधिकारी आप से प्रसन्न रहेंगे। परिजनों विशेषकर ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार होगा। परिवार के साथ सिनेमा देखने जाने का प्रोग्राम बनेगा। युवा दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की कोशिश करेंगे।
उपाय- सरस्वती माता की आराधना करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ घरेलू वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत करेंगे। पैसों का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई व्यावसायिक फैसला लेने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा।
उपाय- फिटकरी से दांत साफ करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। व्यापार में विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें, वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर घर के सदस्यों के बीच चर्चा होगी। कार्यक्षेत्र में किसी काम को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी।
उपाय- गाय का घी मंदिर में दान करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। परिवार के साथ आज किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों को लेकर चिंता बनी रहेगी। नकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्तियों से दूरी बना कर रखें। पीठ का दर्द आज आपको परेशान कर सकता है।
उपाय- गणेश जी की आराधना करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कुछ समय से चल रही व्यावसायिक उथल-पुथल से आज आपको राहत मिलने की उम्मीद है। बाहर के खानपान के कारण एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
उपाय- सरसों के तेल का दान करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से अपने काम की व्यवस्था को उचित बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा और व्यायाम शुरू करेंगे। आज व्यवसाय को लेकर छोटी यात्रा करनी पड़ेगी।
उपाय- चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

