आज का राशिफल 15 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 15 Aug, 2025 06:43 AM

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्ति अपनी छुट्टी परिवार के सदस्यों के

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्ति अपनी छुट्टी परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजक गतिविधियां करते हुए व्यतीत करेंगे। बच्चे खेलकूद और पतंगबाज़ी में दिन का अधिकांश समय व्यतीत करेंगे। जीवनसाथी के साथ प्यार भरी नोकझोंक चलती रहेगी।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज बिना मांगे किसी को कोई सलाह न दें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा। बाहर का तैलीय और अस्वच्छ खाना खाने से पेट दर्द अथवा एसिडिटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए घर का बना हल्का खाना ही खाएं।
उपाय- रात्रि में दूध का सेवन न करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। युवा अपनी आदतों में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए अपनी समय सारणी बनायेंगे, जो लम्बे समय में उनके करियर और निजी जीवन के लिए लाभदायक साबित होगी।
उपाय- पीपल के वृक्ष की सेवा करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दिन का माहौल सुखद रहेगा और शाम को परिवार के साथ बाहर डिनर का प्रोग्राम बनेगा। आपसी समय व्यतीत करने से रिश्तों में मजबूती आएगी। विदेश में रहने वाले मित्र से फ़ोन के माध्यम से बातचीत करेंगे।
उपाय- खोटे सिक्के घर में न रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आपको अपनी वाणी और स्वभाव में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। गुस्से और आवेश में कोई कठोर बात बोल देने से परिजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है, जिस कारण बाद में आपको पछताना पड़ेगा।
उपाय- पक्षियों को दाना डालें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा और रिश्तों में पहले से अधिक मधुरता महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को आलस्य और समय की बर्बादी से बचकर पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा पढ़ाई में वे अपने मित्रों से पीछे रह जायेंगे।
उपाय- भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा, जिससे मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। महिलाएं घर की सफाई, सजावट और अन्य रख-रखाव से जुड़े कामों में व्यस्त रहेंगी। उधार दिया पैसा आज वापिस मिलने की सम्भावना है।
उपाय- काला-सफ़ेद कम्बल मंदिर में दान करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। घर की जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। इन जिम्मेदारियों को अकेले निभाने के बजाय आप परिवार के किसी सदस्य की मदद लेकर पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे काम आसान और तनाव कम होगा। नया वाहन खरीदने का विचार बनेगा।
उपाय- काले वस्त्र दान करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज आपसी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण परिजनों को पर्याप्त समय दे पाना कठिन हो जायेगा। आज परिवार के साथ किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। युवा अपने भविष्य को लेकर गंभीर दिखाई देंगे।
उपाय- सात्विक भोजन करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in 

