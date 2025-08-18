आज का राशिफल 19 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 18 Aug, 2025 03:50 PM
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और साथ ही आज बहुत तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा।
उपाय- ताम्बे के बर्तन मंदिर में दान करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। पड़ोसियों के साथ चल रही अनबन से आज राहत मिलेगी। आज किसी को पैसा उधार देने से बचें, अन्यथा उधार दिया पैसा वापस मिलने की सम्भावना कम है। कारोबार संबंधी मामलों में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें सकते हैं।
उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर के बड़ों का हर काम में आपको सहयोग मिलेगा। संतान की गतिविधियों और संगति पर नजर रखने की जरुरत है। युवा अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर दिखाई देंगे और उनको पाने के लिए मेहनत करेंगे।
उपाय- भगवान विष्णु की आराधना करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में काम की व्यस्तता के कारण घर परिवार को पूरा समय नहीं दें पाएंगे। आर्थिक मामलों को लेकर कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, हालांकि आप अपने बुद्धिमत्ता से उनका समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे।
उपाय- रसोई में बैठ कर भोजन करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। बिना वजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। कारोबार में विपरीत चल रही परिस्थितियां आज आपके पक्ष में आती दिखाई देगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग न मिलने का कारण कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं।
उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज व्यापारिक यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। कारोबार संबंधित कुछ नयी योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। बदलते मौसम के कारण जीवनसाथी को गले में इंफेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ेगा।
उपाय- भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। घर में किसी मांगलिक कार्य को संपन्न करेंगे। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। व्यापारियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बड़े धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे।
उपाय- मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगायें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। अपने व्यापारिक कामों को जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर दूसरों से सहयोग की उम्मीद कम रखें और अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा रखें। नया वाहन खरीदने का विचार बनेगा।
उपाय- कौवों को रोटी दें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज आपके सभी रुके काम अपने आप बनते चले जाएंगे, बस आपको अति-आत्मविश्वास जैसी स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है। पैसों का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें। पुराने मित्रों के साथ उपहारों का आदान प्रदान होगा।
उपाय- देसी खांड मंदिर में दान करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in