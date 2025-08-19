Main Menu

  आज का राशिफल 20 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

19 Aug, 2025

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस व्यापारिक डील को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज उस मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है। युवा वर्ग को अपने करियर की योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की जरुरत है।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज अपने व्यापारिक निर्णय खुद लेने की कोशिश करें क्योंकि दूसरों की अपेक्षा आप अपनी काबिलियत को समझते है। महत्वपूर्ण कागजात को घर में संभाल कर रखें। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा।
उपाय- मंदिर में चावल दान करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, अधिकारीगण आपके काम की सराहना करेंगे। आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थी अपनी आगामी परीक्षा को लेकर दबाव महसूस करेंगे। घर के बड़ों का सानिध्य आपके लिए लाभदायक रहेगा।
उपाय- केले के वृक्ष की सेवा करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कारोबार में बनते कामों में आकस्मिक रूकावट आने की संभावना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे व्यक्तियों को आज किसी नयी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है।
उपाय- खोटे सिक्के घर में न रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। अपनी किसी विशेष व्यापारिक योजना के क्रियान्वयन में रूकावट आने से तनाव की स्थिति बन सकती है। इस समय घर के बड़ों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। आपके खर्चों में तेजी आ सकती है और उन्हें सीमित करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा।
उपाय- पक्षियों को दाना डालें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज किसी परिजन की बोली गई किसी बात से आपका दिल दुखेगा। युवाओं को काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलने की आवश्यकता है। दूसरों के विवादों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे।
उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से पूरा सहयोग न मिलने के कारण आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। व्यापारियों को पिछले कुछ समय पहले किये गए निवेश में लाभ मिलेगा।
उपाय- बच्चों को खट्टी-मिट्ठी टॉफ़ी खाने को दें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज आपके व्यापारिक विचारों में परिपक्वता दिखाई देगी।  आज दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी आर्थिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। कारोबार की कोई मशीन ख़राब होने से उत्पादन पर असर पड़ेगा।
उपाय- घर में जंग लगा हथियार न रखें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपको व्यापारिक लाभ मिलने की सम्भावना है। काम की व्यस्तता रहेगी परन्तु आपको सलाह दी जाती है कि संतान की शिक्षा में आ रही बाधाओं को समझने में कुछ समय अवश्य लगाएं।
उपाय- शहद का सेवन करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

