आज का राशिफल 21 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, शाम को कुछ समय मित्रों के साथ बिताने से आप रिलेक्स महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच आपसी समझ के बढ़ने से उनके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को आज कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है।

उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। दिन की शुरुआत में आज किसी परिजन की सलाह से कोई रुका हुआ काम बनता दिखाई देगा। घरेलू विवाद को आपस में बातचीत कर के निपटाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा अच्छी रहेगी।

उपाय- रात्रि में दूध का सेवन न करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी युवाओं को आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का समर्थन और सहयोग मिलने से सभी काम समय पर पूरे हो जायेंगे।

उपाय- मंदिर में पुजारी को पीले रंग के वस्त्र दान करें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। सरकारी काम कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कुछ बनते कामों में विघ्न पड़ने से मन उदास होगा। तकनीकी काम कर रहे व्यक्ति अपनी योग्यता से कोई उलझा काम सुलझाने में सफल रहेंगे।

उपाय- नीले रंग के वस्त्रों का परहेज़ करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आय और व्यय में नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जीवनसाथी की सलाह आपको व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करेगी। अनियमित भोजन करने से स्वास्थ्य पर ख़राब असर पड़ सकता है। त्वचा सम्बन्धी रोग परेशान करेगा।

उपाय- पानी वाला हरा नारियल मंदिर में दान करें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी। ऑफिस के काम करते समय अधिक सावधानी बरतें अन्यथा छोटी सी गलती भविष्य में बड़ा नुकसान दे सकती है। व्यापार में आपकी तरक्की देखकर आपके प्रतिद्वंदी पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे।

उपाय- सफेद चंदन का तिलक लगायें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। सकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्तियों के सानिध्य में आने से आपके विचारों में सकारात्मकता दिखाई देगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी। पैर की मांसपेशियों में जकड़न महसूस करेंगे।

उपाय- काले-सफ़ेद तिल शिवलिंग पर अर्पित करें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनका हल आप अपनी बुद्धिमत्ता से निकालने में सफल रहेंगे। आपके सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का काम कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा।

उपाय- उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। संतान की संगती पर नज़र रखें। अनावश्यक रूप से छोटी समस्याओं को बढ़ाने की अपेक्षा उनका समाधान निकालना फायदेमंद सौदा होगा। आज किसी समाज कल्याण करने वाली संस्था के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा।

उपाय- सात्विक भोजन करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in