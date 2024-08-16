Bhadrapada upay: अपने हर क्लेश को 1 महीने में काटना चाहते हैं तो भाद्रपद महीने में करें ये काम

Main Menu

Bhadrapada 2024: भाद्रपद महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण मास होता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आता है। यह महीना चंद्र मास के अनुसार आठवें महीने के रूप में माना जाता है और इसे विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व प्राप्त है। भाद्रपद महीना भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की पूजा के लिए समर्पित होता है और इसे अनेक त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के लिए भी जाना जाता है।

Bhadrapada upay 2024: भाद्रपद महीने के दौरान ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव का विश्लेषण करके कई उपाय किए जाते हैं, जो व्यक्ति की जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं। भाद्रपद महीना धार्मिक आस्थाओं और ज्योतिषीय उपायों के अनुपालन का समय होता है, जो व्यक्ति की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। यह उपाय आर्थिक समृद्धि, विघ्न-नाश और मनोवांछित सफलताओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

और ये भी पढ़े

If you want to get rid of all your troubles in 1 month then do this work अपने हर क्लेश को 1 महीने में काटना चाहते हैं तो करें ये काम-
भाद्रपद महीने में अपने व्यवहार और कर्मों में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरों की सहायता करना इस महीने के विशेष गुण माने जाते हैं।

घर या कार्य स्थान पर बप्पा की पीले रंग की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिदिन उन्हें दूर्वा अथवा मोदक का भोग लगाएं।

ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जिस ग्रह का बुरा प्रभाव चल रहा हो उससे सम्बंधित दिन व्रत करें। शिवलिंग पर उस ग्रह से सम्बंधित वस्तुएं चढ़ाएं। संभव न हो तो किसी ब्राह्मण या गरीब को दान भी किया जा सकता है।

यदि आपके ऊपर किसी शत्रु द्वारा मारण अथवा उच्चाटन जैसे घातक प्रयोग करवाए गए हों, तो ग्यारह लौंग लेकर उन पर सिंदूर लगा लें और उन्हें एक नींबू में चारों ओर से गाड़ दें। गाड़ते समय शत्रु के नाम का उच्चारण करते रहें और उस नींबू को चौराहे पर अथवा एकांत स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने शत्रु कमजोर होगा और उसके द्वारा कराए गए अभिचार कर्म उसे ही पीड़ित करेंगे।

व्यापारिक यात्रा पर जाने वाले व्यापारियों को चाहिए कि वे प्रस्थान करने से पूर्व सवा रुपया किसी भी गुप्त स्थान पर रखकर चले जाएं। यात्रा से वापस आने के पश्चात वे उस पैसे को लेकर किसी फकीर को खाना खिला दें। व्यापार में इच्छित उन्नति प्राप्त होगी।

धन, ऐश्वर्य और समृद्धि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी पूजा करना अत्यंत लाभकारी है। भाद्रपद महीने में लक्ष्मी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और चांदी या सोने के सिक्के अर्पित करें। फिर “ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः” मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्ति पर दूध या दूध से बनी वस्तुओं का मां लक्ष्मी को भोग लगाकर बांटें।

इस महीने में विशेष मंत्र जाप करना भी फायदेमंद होता है जैसे कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति और बुरे प्रभावों से रक्षा मिलती है।

Mantras of Lord Vishnu भगवान विष्णु के मंत्र
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।
ॐ नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।
ॐ विष्णवे नम:
ॐ हूं विष्णवे नम:
ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।

