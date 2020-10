Religious Katha: एक बार की बात है, ब्रह्मा तथा विष्णु में विवाद चल पड़ा कि परमेश्वर कौन है? Brahma vishnu mahesh me kon bara: इस विवाद में उठे हुए प्रश्न अर्थात परमेश्वर कौन है? का उत्तर भी वह दोनों स्वयं ही देने लगे अर्थात वे दोनों ही स्वयं को अलग-अलग परमेश्वर प्रमाणित करने लगे। इसी कारण दोनों में परस्पर कलह पैदा हो गई और इसी प्रकार एक अत्यधिक प्रकाशमान ज्योर्तिलिंग प्रकट हुआ, जिसे देख कर दोनों अचम्भे में पड़ गए और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगे।

