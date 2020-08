शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Effects of Budha Grah: नवग्रहों में बुध ग्रह को ग्रहपति और राजकुमार की संज्ञा प्रदान की गई है। आयु प्रधान ग्रह बुध प्रमुख रूप से बुद्धि, वाणी, व्यवसाय, ज्योतिष, दस्तकारी, गणित, चतुराई और चिंतन के स्वामी हैं। बुध शुभ ग्रहों के साथ शुभ और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ परिणाम देते हैं। यदि किसी कुंडली में बुध शुभ हों तो ऐसे जातक को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बुध एक वर्ष में लगभग आठ माह सूर्य से युति कर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं और सूर्य के साथ रहने के बावजूद अस्तगत प्रभाव नहीं देते हैं।

Stories You May Like