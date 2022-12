Friday special: अद्भुत टोटके अपनाने से मां लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेगी आपका बसेरा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Dec, 2022 06:59 AM

Friday special: हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है। इसी तरह शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मां लक्ष्मी की पूजा अष्ट रूपों में होती है। लक्ष्मी के आठ रूप ये हैं- आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकती। इन्हें अपने घर में स्थाई तौर पर रोकने के लिए सच्चे दिल से श्रद्धा भाव के साथ कुछ उपाय कर लेने से धन-धान्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं की मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो करें ये उपाय-

How to please Lakshmi Maa लक्ष्मी मां को कैसे प्रसन्न करें: शुक्रवार को सुबह-सुबह नियमित दिनचर्या से फ्री होकर लक्ष्मी मां के मंदिर जाएं और लक्ष्मी स्तुति का पाठ करें। अगर संभव हो तो मां को कमल का पुष्प अर्पित करें। स्तुति का पाठ करने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं और धन के भंडारे भरे रहते हैं।

Lakshmi photo vastu direction: शुक्रवार के दिन पश्चिम या दक्षिण पूर्व में महालक्ष्मी जी की तस्वीर स्थापित करें, पर ध्यान रहे कि उनके चित्र में चार हाथी अवश्य होने चाहिएं।

To increase wealth धन वृद्धि के लिए: व्यापार में धन वृद्धि के लिए शुक्रवार को काली चींटियों को चीनी खिलाएं।

Worship Shree yantra श्रीयंत्र की करें पूजा: अगर आप चाहते हैं की मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो शुक्रवार के दिन श्रीयंत्र की पूजा करें।

यदि घर में कोई टूटा हुआ दर्पण है तो यह नकारात्मकता फैलाता है तथा मानसिक तनाव भी लाता है ऐसी स्थिति लक्ष्मी हरण कर लेती है।

घर में खराब गाड़ी या कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान से भी धन हानि होती है।

जो लोग अपने घर को व्यवस्थित नहीं रखते तथा जिनके घर में बर्तन इधर-उधर बिखरे रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है।

लक्ष्मी का घर में वास हो इसके लिए आपके विचारों का शुद्ध और पवित्र होना भी अति आवश्यक है।

जो लोग अपने माता-पिता का निरादर करते हैं और उन्हें यथोचित स्थान नहीं देते, वे लक्ष्मी के प्रिय नहीं होते।

जिस घर में क्लेश होता है और जहां आपस में प्रेम की भावना का अभाव होता है उस घर में लक्ष्मी की कमी रहती है।

जो व्यक्ति आलसी होते हैं और सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी नहीं आतीं।

मैले वस्त्र धारण करने तथा स्वच्छता पर ध्यान नहीं देने वालों को लक्ष्मी छोड़ देती हैं।