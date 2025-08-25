Hartalika Teej: आप भी रख रही हैं हरतालिका तीज व्रत, साथी से प्रेम बढ़ाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का विशेष महत्व सुहागिन स्त्रियों और कुमारी कन्याओं के लिए होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का विशेष महत्व सुहागिन स्त्रियों और कुमारी कन्याओं के लिए होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था और उसी तपस्या की स्मृति में यह व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज शब्द का अर्थ है हरित यानि हरण करना, आलिका अर्थात सखी। पार्वती जी की सखियों ने उनका हरण कर उन्हें घने वन में तपस्या हेतु ले जाकर इस व्रत की शुरुआत कराई थी।

What should be done on the day of Hartalika Teej हरतालिका तीज के दिन क्या करना चाहिए

हरतालिका तीज का आरंभ व्रत का संकल्प लेकर करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता पार्वती और शिव जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। यह व्रत प्रायः निर्जला रखा जाता है यानी जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है।

Install the idol at home before the puja पूजा से पहले घर पर मूर्ति स्थापना करें– रेत, मिट्टी या शिल्प की बनी माता पार्वती और शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें।

Hartalika Teej Puja vidhi हरतालिका तीज पूजा विधि

हल्दी, सिंदूर, लाल चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। बिल्वपत्र, धतूरा, बेलफल भगवान शिव को चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। रात भर माता पार्वती-शिव का भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करना शुभ माना जाता है। अगले दिन ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को भोजन और दान देकर व्रत का पारण करें।

Special measures on Hartalika Teej according to astrology ज्योतिष के अनुसार हरतालिका तीज पर विशेष उपाय

Married women should do these remedies सुहागिन स्त्रियां करें ये उपाय– लाल चुनरी में सोलह श्रृंगार की वस्तुएं बांधकर माता पार्वती को चढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और प्रेम बढ़ेगा।

Unmarried girls should do these remedies कुंवारी कन्याएं करें ये उपाय– शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें। इससे योग्य जीवनसाथी प्राप्त होता है।

Planetary defect removal ग्रह दोष निवारण– यदि मंगल दोष या शनि की बाधा है तो इस दिन शिव-पार्वती का रुद्राभिषेक करें। ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें।

Do these measures to get money धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय– माता पार्वती को चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ अर्पित करें। बाद में इन्हें अपने पर्स या तिजोरी में रखें।

To relieve marital tensions वैवाहिक तनाव दूर करने हेतु– पति-पत्नी दोनों मिलकर शाम को दीपक जलाकर शिव-पार्वती के सामने प्रार्थना करें। इससे रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ती है।