Bhojan mantra in hindi: भोजन से पहले मंत्र बोलने पर व्यक्ति को भूख अच्छे से लगती है और खाना पचने में कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही मंत्रों की शक्ति से भोजन से असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि आप मंत्र न बोल सकें तो अपने गुरु या अपने ईष्ट का स्मरण करके भोजन शुरू कर सकते हैं।

