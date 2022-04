Sanjay Dara Singh AstroGem Scientist LLB., Graduate Gemologist GIA (Gemological Institute of America), Astrology, Numerology and Vastu (SSM)

Hindu new year samvat 2079 prediction: चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हिन्दु नववर्ष आरम्भ होने जा रहा है। हमारे पवित्र ग्रंथों में यह लिखा गया है कि इसी दिन सृष्टि रचियता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वैसे तो हिन्दू नववर्ष प्राचीन काल से ही चला आ रहा है परन्तु राजा विक्रमादित्य के समय में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हिंदू पंचांग के आधार पर ही भारतीय कैलेंडर का निर्माण किया था। इस कैलेंडर की शुरूआत हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही मानी जाती है। इसे ही नव संवत्सर कहा जाता है। संवत्सर पांच प्रकार की होती हैं- सौर, चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास। वहीं विक्रम संवत में इन सभी का समावेश है। इस संवत का आरम्भ 57 ईसा पूर्व हुआ था और इसको आरम्भ करने का श्रेय राजा विक्रमादित्य को जाता है इसीलिये उनके नाम पर ही इसे विक्रम संवत कहा जाता है।

