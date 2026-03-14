हिंदू नववर्ष पर घर-घर में गूंजेगा धर्म संस्कार और विजय का शंखनाद: विहिप

नई दिल्ली (नवोदय टाइम्स): विश्व हिंदू परिषद (विहिप) आगामी 19 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (हिंदू नववर्ष) के अवसर पर दिल्ली में व्यापक स्तर पर धर्म-जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से घर-घर में धर्म-संस्कार का शंखनाद करेगी।

नई दिल्ली (नवोदय टाइम्स): विश्व हिंदू परिषद (विहिप) आगामी 19 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (हिंदू नववर्ष) के अवसर पर दिल्ली में व्यापक स्तर पर धर्म-जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से घर-घर में धर्म-संस्कार का शंखनाद करेगी। विहिप के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता यह जानकारी दी।

सुरेंद्र गुप्ता ने आह्वान किया है कि राष्ट्र की समृद्धि और सद्भाव के लिए इस महापर्व को सामूहिक रूप से मनाएं और अपने आयोजनों व भगवा ध्वज के साथ अपनी सेल्फी व वीडियो को सोशल मीडिया पर हैशटैग हर घर भगवा के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि आज जब विश्व हिंसा और सामाजिक विघटन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब सनातन संस्कृति का ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ का संदेश ही मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

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