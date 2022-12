मानो या मानो: घर में सौभाग्य लाएंगी ये बातें

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 11 Dec, 2022 06:59 AM

जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से हर प्रकार का यत्न करता है। वास्तु और ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिससे जीवन में चल रहा बुरा समय काफी हद तक कम किया जा सकता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

How can I increase my luck as per Vastu: जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से हर प्रकार का यत्न करता है। वास्तु और ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिससे जीवन में चल रहा बुरा समय काफी हद तक कम किया जा सकता है। कई बार कुछ ग्रह अथवा घर में रखा सामान भी जीवन में दुर्भाग्य को खुला निमंत्रण देता है। घर में भाग्य, प्रेम, धन और सौभाग्य के लिए 1 बार अवश्य आजमाएं ये उपाय-

सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है।

घर में यदि खराब उपकरण हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। यदि ठीक नहीं हो सकते तो उनके स्थान पर नए खरीदें तथा पुरानों को घर पर कबाड़ के रूप में न रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।

घर की उत्तर या दक्षिण-पूर्व दिशा में फव्‍वारा रखें, इससे सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी।

घर में मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाएं, इससे सौभाग्‍य बढ़ेगा। ध्यान रहे, ये बर्तन कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए।

Vastu decorative items for home: सौभाग्य के लिए घर में अवश्य रखें ये वस्तुएं पानी दर्शाती हुई पेंटिंग, इविल आई, भाग्यशाली बांस, क्रिस्टल लोटस, मेटल विंड चाइम, मंदारिन बतख की जोड़ी और मनी टॉड।

Astrological remedies for good luck: प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई की जाए। फालतू सामान बेच दें तथा घर के मंदिर में पांच अगरबत्ती लगाएं।

प्रत्येक पूर्णिमा को कंडे के उपले को जलाकर किसी मंत्र से 108 बार आहुति से घर की नकारात्मकता दूर होती है।

यदि आप गुरुवार को पीपल पर सादा जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आप कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे।

कपूर जलाना हर घर में जरूरी है। इससे ऊपरी बाधा नहीं होती और यदि होगी भी तो दूर होती है।