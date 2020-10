Swapna Shastra About Dreams: स्वप्नशास्‍त्र के अनुसार स्वप्न में आंखों को खुजलाते हुए देखने का अर्थ है खजाना मिलने वाला है या लॉटरी लगने वाली है। सपने में सीने पर खुजली होने का अर्थ है जल्द ही धन-धान्य और वैभव प्राप्त होगा।

Left right haath mein khujli aana: लोक मान्यता के अनुसार दाईं हथेली में खुजली होने का अर्थ है जल्दी कहीं से आर्थिक लाभ होने वाला है।

Khujli in Astrology: वर्तमान में रहते हुए भविष्य जानने की इच्छा लगभग हर प्राणी की होती है, तभी तो वो विभिन्न प्रणालियों को अपनाकर आने वाले कल को जानने के लिए आतुर रहता है। फिर वो उस पर विश्वास करे या न करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। खुजली जो की एक सामान्य प्रकिया है, कभी भी किसी भी अंग में हो सकती है। च‌िक‌ित्सा व‌िज्ञान की मान्यता के अनुसार जब त्वचा में कोई इंफैक्‍शन होता है तो उस समय खुजलाहट होने लगती है। यदि खुजली पर कुछ समय के लिए ध्यान न दिया जाए तो वो स्वयं बंद हो जाती है। क्या आप जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों को खुजलाने से मिलते हैं भविष्य के संकेत आईए जानें-

