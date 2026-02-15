Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kark Rashifal 16 February : आज मिलेगा भाग्य का साथ और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Kark Rashifal 16 February : आज मिलेगा भाग्य का साथ और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Edited By Updated: 15 Feb, 2026 01:27 PM

kark rashifal 16 february

कर्क राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आ रहा है। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और भाग्य का प्रबल साथ आज आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा।

Kark Rashifal 16 February : कर्क राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आ रहा है। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और भाग्य का प्रबल साथ आज आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। यदि आप पिछले कुछ दिनों से स्वयं को कमजोर या भ्रमित महसूस कर रहे थे, तो आज आपका Self-confidence सातवें आसमान पर होगा।

आज क्या खास है आपके लिए ?
आज आपके सितारे एक दुर्लभ स्थिति में हैं, जो आपके मानसिक बल को बढ़ाएंगे। आपकी राशि के जातक संवेदनशील होते हैं, लेकिन आज आप अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाएंगे। भाग्य का साथ मिलने से आपके वे काम भी बन जाएंगे जो काफी समय से छोटी-मोटी बाधाओं के कारण अटके हुए थे।

करियर और व्यापार: नई ऊंचाइयों की ओर
कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाएंगे। आपकी योजनाएं सटीक बैठेंगी और उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। जो लोग Partnership में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप कोई नया स्टार्टअप या काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज भाग्य आपके पक्ष में है।

आर्थिक स्थिति: धन और निवेश
आज आर्थिक दृष्टिकोण से दिन संतोषजनक रहेगा। एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बन रहे हैं। यदि आपने पहले कभी जमीन या सोने में निवेश किया था, तो आज उसकी वैल्यू बढ़ती हुई देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। आज आप फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने में सफल रहेंगे।

और ये भी पढ़े

व्यक्तिगत जीवन: परिवार और प्रेम
पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे। वे आपकी सफलता में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा।दोस्तों के साथ शाम का समय हंसी-मजाक में बीतेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक ऊर्जा
आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। मानसिक तनाव दूर होने से शारीरिक स्फूर्ति भी बनी रहेगी।  योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें। आज पानी का सेवन अधिक करें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा।

कर्क राशि के लिए आज का विशेष उपाय
चूंकि चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है और आज सोमवार है, इसलिए शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करने से आपका भाग्य और अधिक प्रबल होगा।

शुभ रंग: सफेद और सिल्वर 

शुभ अंक: 4 और 8

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!