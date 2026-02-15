Tula Rashifal 16 February : 16 फरवरी को तुला राशि वालों के रिश्तों में आ सकती है दरार, जानें कैसे बचाएं अपना कीमती रिश्ता

Edited By Sarita Thapa, Updated: 15 Feb, 2026 02:54 PM

Tula Rashifal 16 February : तुला राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है। जहां एक ओर आपका करियर और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, वहीं दूसरी ओर आपके Personal Relationships में तनाव की स्थिति बन सकती है। सितारों का इशारा है कि आज एक छोटी सी गलतफहमी किसी बड़ी दरार का कारण बन सकती है।

रिश्तों में तनाव: क्यों आ सकती है दरार ?

आज चंद्रमा और अन्य ग्रहों का गोचर आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट या अहंकार पैदा कर सकता है। आपकी कही हुई कोई चुभती हुई बात आपके जीवनसाथी या पार्टनर को गहराई तक चोट पहुंचा सकती है। आज पुरानी गड़ी हुई मुर्दे उखड़ने की संभावना है। बीते समय की बातों को वर्तमान में लाने से बचें। कोई बाहरी व्यक्ति आपके और आपके प्रियजन के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है।

कैसे बचाएं अपना कीमती रिश्ता ?

मौन रहें: यदि आपको लगे कि बात बहस की ओर बढ़ रही है, तो उस समय चुप हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी।

सुनने की आदत डालें: केवल अपनी बात न थोपें; अपने पार्टनर की शिकायतों और उनकी भावनाओं को शांति से सुनें।

ईगो को कहें 'बाय-बाय': रिश्ते में 'मैं' से बड़ा 'हम' होता है। आज झुक जाने से आपका रिश्ता टूटने से बच सकता है।

स्पष्ट संवाद: यदि कोई बात खटक रही है, तो उसे मन में रखने के बजाय शांति से बैठकर स्पष्ट करें।

समय दें: आज के दिन अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं।

करियर और वित्त की स्थिति

रिश्तों के तनाव का असर आपके काम पर न पड़ने दें। कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है। निवेश के मामले में आज का दिन 'इंतजार करो और देखो' की नीति वाला है। किसी भी बड़े वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे दोबारा जरूर पढ़ें।

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

मानसिक तनाव के कारण आज आपको सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें।

तुला राशि के लिए आज का विशेष महा-उपाय

चूंकि आज सोमवार है, इसलिए रिश्तों में मिठास घोलने के लिए शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा करें। सफेद फूल और चन्दन अर्पित करें। साथ ही, 'ॐ गौरीशंकराय नमः' मंत्र का जाप करें। यह आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सामंजस्य स्थापित करेगा।

शुभ रंग: सफेद और आसमानी नीला

शुभ अंक: 6 और 2

