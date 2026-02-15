Main Menu

    3. | Vrish Rashifal 16 February : वृषभ राशि वालों के लिए 16 फरवरी लेकर आ रहा है खुशियों की नई सौगात

Edited By Updated: 15 Feb, 2026 12:37 PM

वृष राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन एक नई सुबह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल और शुक्र का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के द्वार खोलने वाला है।

Vrish Rashifal 16 February : वृष राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन एक नई सुबह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल और शुक्र का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के द्वार खोलने वाला है। यदि आप पिछले कुछ समय से मानसिक या आर्थिक तनाव से जूझ रहे थे, तो आज आपको उन समस्याओं से राहत मिलने की पूरी संभावना है।

आर्थिक स्थिति और धन लाभ
आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। आपकी राशि में धन आगमन के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था या आपका कोई पेमेंट अटका हुआ था, तो आज वह वापस मिल सकता है। शेयर बाजार या जमीन-जायदाद में निवेश करने की सोच रहे लोगों के लिए आज का दिन दूरगामी लाभ देने वाला साबित होगा। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है जो आपकी तिजोरी को मजबूती देगी।

करियर और व्यापार का हाल
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी। आपकी मेहनत और सूझबूझ को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। ऑफिस में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सहकर्मियों का व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा। बिजनेस में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा टेंडर या ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है।

परिवार और प्रेम संबंध
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर में किसी उत्सव जैसा माहौल रह सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आज आप अपने परिवार के लिए कोई कीमती उपहार या सुख-सुविधा की वस्तु खरीद सकते हैं। माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि, खान-पान में अधिक लाड़-प्यार दिखाने से बचें और बाहर के भोजन से परहेज करें। मानसिक शांति के लिए शाम का समय संगीत या ध्यान में बिताएं।

वृषभ राशि के लिए आज का महा-उपाय
आज सोमवार का दिन है और आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए सुबह स्नान के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शिवलिंग पर मिश्री युक्त दूध अर्पित करें। 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।

शुभ रंग: सफेद और क्रीम 

शुभ अंक: 2 और 7

