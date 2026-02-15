Mesh Rashifal 16 February : 16 फरवरी का दिन मेष राशि के लिए वरदान ! रुके हुए काम बनेंगे, दुश्मन भी टेकेंगे घुटने

मेष राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ग्रहों की विशेष स्थिति आज आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगी।

Mesh Rashifal 16 February : मेष राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ग्रहों की विशेष स्थिति आज आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगी। यदि आप पिछले कुछ समय से बाधाओं का सामना कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए संकटमोचक साबित होने वाला है।

रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

आज आपके सितारों में वह चमक है जो ठप पड़े कामों को दोबारा शुरू करवा सकती है। चाहे वह कोई सरकारी फाइल हो, संपत्ति का विवाद या काफी समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट आज आपकी सक्रियता और सही प्लानिंग रंग लाएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी।

शत्रुओं और विरोधियों पर भारी पड़ेंगे आप

आज का दिन आपकी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। आपके प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन जो आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे थे, वे आज आपकी कार्यकुशलता और रणनीति के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी निडरता उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। सामाजिक जीवन में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा।

आर्थिक और करियर का हाल

ऑफिस में आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में Promotion का मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला है। किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एकाग्रता का दिन है।

व्यक्तिगत संबंध और स्वास्थ्य

पारिवारिक मोर्चे पर सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खान-पान में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।

आज का विशेष महा-उपाय

चूंकि आज सोमवार है और आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें। इससे आपके साहस में वृद्धि होगी और सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे।

शुभ रंग: लाल और केसरिया

शुभ अंक: 9 और 1

