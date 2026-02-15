Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Singh Rashifal 16 February : आज का दिन सिंह राशि के लिए रहेगा शानदार, धन और प्रतिष्ठा में लाभ

Singh Rashifal 16 February : आज का दिन सिंह राशि के लिए रहेगा शानदार, धन और प्रतिष्ठा में लाभ

Edited By Updated: 15 Feb, 2026 01:56 PM

singh rashifal 16 february

सिंह राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। आज आपके भाग्य का सूर्य पूरे तेज के साथ चमकेगा, जिससे न केवल आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, बल्कि समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा  में भी चार चांद लगेंगे।

Singh Rashifal 16 February : सिंह राशि के जातकों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। आज आपके भाग्य का सूर्य पूरे तेज के साथ चमकेगा, जिससे न केवल आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, बल्कि समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा  में भी चार चांद लगेंगे। यह दिन आपके लिए मान-सम्मान और आर्थिक लाभ का एक शानदार तालमेल लेकर आया है।

आज के दिन की मुख्य विशेषताएं
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और आज ग्रहों की जुगलबंदी आपको एक 'लीडर' के रूप में उभरने का मौका देगी। आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि आप सबसे कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे।

आर्थिक लाभ और धन की स्थिति
आज आपकी राशि में धन आगमन के कई द्वार खुल रहे हैं। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से आज बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या रुका हुआ पेमेंट आज मिल सकता है। आपकी बचत बढ़ेगी और आप भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज आपकी तूती बोलेगी। आपकी कार्यशैली से उच्च अधिकारी इतने प्रभावित होंगे कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। सहकर्मी आपकी सलाह का सम्मान करेंगे। बिजनेस में आज 'गोल्डन डे' है। मार्केटिंग और नेटवर्किंग के दम पर आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देंगे। नई डील्स फाइनल करने के लिए समय सर्वोत्तम है।

और ये भी पढ़े

सामाजिक मान-प्रतिष्ठा
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक विजय का है। राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा सम्मान या पद मिल सकता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपका अनुसरण करेंगे।

पारिवारिक और निजी जीवन
घर का माहौल सुखद और गर्व से भरा रहेगा। जीवनसाथी आपके प्रति समर्पित रहेगा और आपकी उपलब्धियों पर गर्व करेगा। बच्चों की ओर से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो परिवार की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगी। पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और आप अपनों के करीब आएंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का संचार
आज आपकी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा। आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे। खुद को फिट रखने के लिए आज आप किसी नए व्यायाम या खेल की शुरुआत कर सकते हैं।

सिंह राशि के लिए आज का विशेष उपाय
आज सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की उपासना आपके तेज को और बढ़ाएगी। शिवलिंग पर केसर युक्त जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। इसके अलावा, उगते सूर्य को अर्घ्य देना आपके यश में वृद्धि करेगा।

शुभ रंग: सुनहरा (Golden) और नारंगी

शुभ अंक: 1 और 9

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!