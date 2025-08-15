Main Menu

Krishna Janmashtami : कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर इन राशियों को मिलेगा अपार सौभाग्य का आशीर्वाद

krishna janmashtami

Krishna Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष और विश्वभर में मनाया जाता है।

Krishna Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष और विश्वभर में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जब भगवान विष्णु ने अपने आठवें अवतार के रूप में श्रीकृष्ण के रूप में मथुरा नगरी में देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया था। यह दिन श्रीकृष्ण की पूजा के लिए बहुत खास और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ श्रीकृष्ण की पूजा करने और व्रत रखने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में आने वाले सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन कई राशियों पर भी भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी राशियां हैं।

PunjabKesari Krishna Janmashtami

Aries Horoscope मेष राशि
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाली है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। लव लाइफ में रोमांस की बहार छाई रहेगी। छात्रों का दिन खुशनुमा रहने वाला है। सेहत बेहतर रहेगी।

Cancer Horoscope कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। जो लोग रिलेशन में हैं, वो अपने रिश्ते को लेकर घरवालों से बातचीत करेंगे। संतान की तरफ से कोई सुखद समय प्राप्त हो सकता है।

PunjabKesari Krishna Janmashtami

Libra Horoscope तुला राशि
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है। शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। धन को लेकर नया अवसर मिल सकता है। इस राशि के युवा किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी।    

PunjabKesari Krishna Janmashtami

 

