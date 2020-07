शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Tip of the day: टिप ऑफ़ द डे- लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में चल रही प्रोब्लेम्स को दूर करने के लिए श्रीराधाकृष्ण के चित्रपट या प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करें- ॐ क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मेष- शादीशुदा जातक का दिन सामान्य रहेगा। लव लाइफ में किसी तीसरे के कारण समस्या होगी, एक दूसरे का साथ देंगे। प्रेम में पड़े जातकों को अपना रिश्ता संभाल कर चलना होगा। वृष- लव कपल्स को एक-दूसरे के प्रति जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करना होगा। जिससे आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। विवाहित जातक आज एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे और दिल की बात कह सकते हैं। मिथुन- लवर्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान के आने की उम्मीद है। जो उनके जीवन को खुशियों से भर सकता है। कर्क- लव पार्टनर को आज के दिन शांत रहना होगा। साथी के व्यवहार में गुस्सा अधिक रहेगा। शादीशुदा जातकों में नज़दीकियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के पहले से अधिक करीब आएंगे, शाम हसीन रहेगी। सिंह- आज पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपको महसूस होगा कि वह अपके लिए बहुत अहमियत रखता है। शादीशुदा जातकों का दिन सामान्य रहेगा। कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। कन्या- शादीशुदा जातकों को आज के दिन खुशखबरी मिल सकती है। सारा दिन रोमांटिक रहने वाला है। लवमेट से अच्छा सा गिफ्ट मिलने की उम्मीद है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी। तुला- प्रेम में पड़े जातक रोमांटिक मूड में रहेंगे। खूबसूरत पलों को जी भर कर एंजॉय करेंगे। शादीशुदा जातकों के जीवन में नया मोड़ आ सकता है, जो मनचाही मंजिल तक ले जाएगा। वृश्चिक- सिंगल्स के जीवन में नया साथी आने वाला है। संभव है ये रिश्ता शादी तक जाए। शादीशुदा जातकों की दूरियां कम होकर नजदीकियों में बदलेंगी। धनु- लवमेट के साथ चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाएंगे। विवाहित जातकों का सारा दिन परिवार के साथ आमोद-प्रमोद से व्यतित होगा। मकर- रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे। फाइनेंशियल कामों में जीवनसाथी साथ देगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। सिंगल जातकों को सोशल मीडिया पर उनका मनचाहा पार्टनर मिलेगा। कुंभ- रोमांस और नया रिलेशन बनाने के लिए दिन अच्छा है। पुराने झगड़े खत्म होंगे और रिश्तो में सुधार आएगा। फूलों का उपहार लव रिलेशन में गर्मजोशी लाएगा। मीन- आपकी लापरवाही से प्रेम के रिश्ते उलझ सकते हैं। नाराज लवमेट को थोड़ी सी कोशिश खुश कर सकती है। शादीशुदा जातको में आज मनमुटाव हो सकता है, संयम से काम लें। Aastro Ankkit Sharrma adityaastro111@gmail.com

