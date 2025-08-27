Main Menu

    3. | लव राशिफल 28 अगस्त - जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा

लव राशिफल 28 अगस्त - जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 03:41 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी से सरप्राइज गिफ्ट या विज़िट मिलने के चांस हैं। खुली आंखों से सपनों की दुनिया में प्रवेश करेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी से सरप्राइज गिफ्ट या विज़िट मिलने के चांस हैं। खुली आंखों से सपनों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। सिंगल दबे अरमानों को दबाने के लिए रोमांटिक म्यूजिक सुनकर टाइम पास करेंगे।


वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) जो लोग रिलेशन में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही यादगार होने वाला है। अन्य जिम्मेदारियों के तले दबे रहेंगे। सिंगल एक्स को फिर से अपना दिल दे बैठेंगे।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज साथी खास आपके लिए छुट्टी कर सकते हैं। कहीं बाहर जाकर एक-दूजे के साथ पूरा दिन बिताएंगे। सिंगल इश्क की मिठास लेने को तरसेंगे।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज हर उम्मीद साथी से करना गलत होगा। आपको खुद से समझने की भी जरुरत है की रिश्ते में चीटिंग की कोई जगह नहीं होती। सिंगल इधर-उधर इश्क लड़ाकर टाइम पास करेंगे।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज लव लाइफ का मजा लेने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सिंगल घर के कामों में अपना सहयोग देंगे।  

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज साथी से अपनी बात मनवाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके प्यार का जादू उनके सिर चढ़कर बोलेगा। क्रश का स्वीटली बात करने का लहजा दिल में प्यार के तार बजाएगा।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज साथी लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके दिल के सभी अरमान पूरे करेंगे। सिंगल अपने क्रश के साथ कॉफी पीने का प्रोग्राम बनाएंगे।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देने का प्रयास करेंगे। पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करना बेहतर विकल्प रहेगा। सिंगल अपने दिल के तार को किसी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)  आज रिश्ते की एक बार फिर से नई शुरुआत करने का मन बनाएंगे। साथी संबंधों को बोझ न समझकर मन से अपनाएंगे। सिंगल को दोस्त के प्यार के साथ अपनापन फील होगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए साथी आपसे कोई वायदा करेंगे। लव लाइफ हसीन रहेगी। सिंगल क्रश को किसी और के साथ बात करता देखकर बहुत जलन महसूस करेंगे।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) जो लोग रिलेशन में हैं, वो साथी के साथ शादी के बंधन में बंधने की पूरी तैयारी में रहेंगे। अन्य अपनी लव लाइफ को बहुत एन्जॉय करेंगे। सिंगल एक तरफा आशिक बने रहेंगे।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज साथी के साथ खूब मौज करेंगे, अपनी बेडरूम लाइफ को भी रिवाइव करने का मजेदार मौका मिलेगा। सिंगल जब तक एक्स को अपना नहीं मानेंगे, तब तक वो स्वीट नहीं बनेंगे।

