Masik durga ashtami 2020 may: मासिक दुर्गा अष्टमी का हिन्दुओं के लिए विशेष महत्व है | यह दिन हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है | माना जाता है की इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं | पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक पापी दुष्ट और क्रूर राक्षस था | वह बहुत ही शक्तिशाली था | अपनी मायावी शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था | उसने इतना आतंक फैलाया की देवता उस से डर कर भगवान शिव के पास पहुंच गए और उनको महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की विनती करने लगे |

