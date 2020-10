Aries Predictions For Career Love Life Business: आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से जो राशि चक्र की पहली राशि है- मेष राशि वाले लोग इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि वर्ष 2021 उनके लिए कई उपलब्धियां और कई सौगातें लेकर आ रहा है । इस राशि वाले अपने आप को नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे । वैसे भी मेष राशि का स्वामी मंगल होता है जिसे नवग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल है । यह मंगल ग्रह ही है जो हमारे जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि के जो लोग हैं वह निडर और साहसी होते हैं , अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने वाले होते हैं। दबाव में आकर या घबराकर किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होते। मेष राशि के लोग अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं और जिन से प्यार करते हैं , उन्हें बीच कभी मझधार में नहीं छोड़ते।

Stories You May Like