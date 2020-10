Navratri Mahotsav: देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव भोलेशंकर भंडारी ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां भगवती का स्मरण, ध्यान पूजन हमें वास्तविक परम शक्तिदायक अमरत्व पद की ओर ले जाता है। Navratri and Durga Puja 2020: इस शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। इस दौरान अखंड ज्योति जलाने, खेतरी बीजने, कलश स्थापना करने, लाल वस्त्र पहनने और फलाहार करने का विशेष महत्व है। भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए नवरात्र में शक्ति की पूजा की थी। इस व्रत को भगवान शिव ने भी किया था। नवरात्र के दिन शक्ति पूजन, संवद्र्धन और शक्ति संचय के होने के कारण इन दिनों शक्ति की आराधना की जाती है।

Navratri 2020 in october: वर्षा ऋतु समाप्ति पर शरद ऋतु के प्रारंभ और वातावरण परिवर्तन के दौरान शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने से रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। हमारे मनीषियों ने इस समस्या के समाधान के लिए शक्ति संचय का आह्वान किया। शरीर में कम हो रही ऊर्जा को प्राकृतिक स्रोतों से ग्रहण करने का प्रयास नवरात्रों में किया जाता है।

Stories You May Like