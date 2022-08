Raksha Bandhan Sweets: रक्षा बंधन पर भाई को खिलाएं ये मिष्ठान, बढ़ेगा प्यार

रक्षा बंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षा बंधन भाई-बहन की रक्षा करने का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व सिर्फ भाई-बहन की रक्षा को लेकर ही नहीं किसी की भी रक्षा करने

Raksha Bandhan Festival 2022: रक्षा बंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षा बंधन भाई-बहन की रक्षा करने का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व सिर्फ भाई-बहन की रक्षा को लेकर ही नहीं किसी की भी रक्षा करने के प्रण के रूप में समर्पित है, जिसमें हमारे सभी प्रकार के मानवीय रिश्ते सम्मिलत हैं।





Raksha Bandhan 2022: वर्ष 2022 में सावन महीने की पूर्णिमा तिथि का आरम्भ 11 अगस्त 2022 को प्रातः 10 बजकर 38 मिनट पर होगा और समापन 12 अगस्त 2022 को 7 बजकर 5 मिनट पर होगा। राखी बांधन का सबसे शुभ समय प्रातः 10 बजकर 38 मिनट से लेकर सांयकाल 5 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। इसके बाद के समय में राखी नहीं बांधी जा सकती क्योंकि भद्रा व मुख भद्रा का समय आरम्भ हो जाएगा। जो कि अशुभ समय है। इस दौरान अभिजीत योग दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा, जो कि रक्षा बंधन के लिए श्रेष्ठ समय है।





Sweet Dishes On Raksha Bandhan: रक्षा बंधन पर बहनों में विशेषकर यह चाव रहता है कि अपने भाई का मुंह किस प्रकार के मिष्ठान से करवाना उनके लिये सुखद रहेगा। तो आज आपको जानकारी देते हैं, किस प्रकार की राशि वालों को कौन सा मिष्ठान खिलाकर रक्षा बंधन का पर्व सम्पूर्ण करना चाहिए।

What is the best gift of Raksha Bandhan: मेष, सिंह एवं वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को इस दिन गुड़ से बने उत्पाद या लाल रंग की खाद्य पदार्थ से मुंह मीठा करवाना उनके लिये सौभाग्यवर्धक रहेगा।



वृष, कर्क एवं तुला राशि के व्यक्तियों को इस दिन दूध से बने उत्पाद जैसे कि सफेद बर्फी, खोये से बनी मिठाईयां, काजू, घेवर, फिरनी, किसी भी प्रकार का चांदी का वर्क लगे उत्पाद इत्यादि उनके लिये लाभकारी रहेगा।



मिथुन एवं कन्या राशि के व्यक्तियों को इस दिन हरे रंग के मिष्ठान एवं खाद्य पदार्थों से आग्रह करना चाहिए जैसे कि पिस्ते की मिठाई या किसी भी प्रकार का ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका रंग हरा हो। ध्यान रहे कि उसमें लाल, संतरी, काले, नीले रंग का प्रयोग न किया गया हो।



धनु एवं मीन राशि के व्यक्तियों को इस दिन पीले रंग से बना कोई भी उत्पाद प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रक्षा बंधन का त्यौहार गुरुवार के दिन है। इस दिन अगर पीले रंग की खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाये तो उनका बृहस्पति ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव में कमी ला सकता है। यहां तक कि केला या केले से बने उत्पादों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि सफेद रंग की खाद्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।



मकर एवं कुंभ राशि के व्यक्तियों को इस दिन पीले रंग, सोने के वर्क या किसी भी रूप में पीले, सफेद इत्यादि रंगों की मिठाईयों एवं खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जो कि उनके लिये भाग्य एवं स्वास्थयवर्धक होगा।





