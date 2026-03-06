Vijay Deverakonda के रिसेप्शन में नंगे पैर दिखे Ram Charan, अय्यप्पा दीक्षा से जुड़ा है इसका रहस्य

अभिनेता Vijay Deverakonda और अभिनेत्री Rashmika Mandanna ने 4 मार्च 2026 को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया। इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। हालांकि इस समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेता Ram...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



अभिनेता Vijay Deverakonda और अभिनेत्री Rashmika Mandanna ने 4 मार्च 2026 को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया। इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। हालांकि इस समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेता Ram Charan को लेकर हुई, जिन्होंने अपने अलग अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

नंगे पैर पहुंचे समारोह में

राम चरण अपनी पत्नी Upasana Kamineni Konidela के साथ रिसेप्शन में पहुंचे। उन्होंने काले रंग का आकर्षक कुर्ता पहन रखा था, जिसमें उनका लुक काफी स्टाइलिश लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि वह पूरे कार्यक्रम में नंगे पैर नजर आए। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह उनका कोई नया स्टाइल या लाइफस्टाइल ट्रेंड हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक धार्मिक कारण है।

आध्यात्मिक व्रत से जुड़ा है कारण

दरअसल राम चरण इन दिनों अय्यप्पा दीक्षा का पालन कर रहे हैं। यह भगवान अय्यप्पा के भक्तों द्वारा लिया जाने वाला एक पवित्र व्रत है, जिसे आमतौर पर Sabarimala Temple की यात्रा से पहले किया जाता है। इस व्रत के दौरान भक्त अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन अपनाते हैं। अय्यप्पा दीक्षा की अवधि सामान्य तौर पर 41 से 48 दिनों तक मानी जाती है।

अय्यप्पा दीक्षा के नियम

इस धार्मिक व्रत को निभाने के दौरान भक्तों को कई नियमों का पालन करना होता है। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, जिनमें अक्सर काले, नीले या केसरिया रंग के वस्त्र शामिल होते हैं। कई श्रद्धालु विनम्रता और भक्ति के प्रतीक के रूप में नंगे पैर रहते हैं।

इसके अलावा इस अवधि में केवल शाकाहारी भोजन करना होता है और शराब या भोग-विलास से दूरी बनाए रखनी होती है। भक्त नियमित रूप से पूजा-पाठ, ध्यान और साधना करते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना और बाल-दाढ़ी न कटवाना भी इस व्रत का हिस्सा माना जाता है।

इन नियमों का उद्देश्य व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करना होता है।