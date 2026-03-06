Teeth Cavity Alert: दांतों के कीड़े से हैं परेशान! तो कर लें बस यह काम 48 घंटे में मिल जाएगा आराम, जानें कैसे?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 06 Mar, 2026 12:30 PM

Teeth Cleaning Tips : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान का सबसे बुरा असर हमारे दांतों पर पड़ रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक दांतों में कीड़ा (Cavity) लगना एक आम समस्या बन गई है। एक्सपर्ट डॉक्टर फुरकान अंसारी के अनुसार रात में मीठा खाकर बिना कुल्ला किए सो जाना इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। अगर आपके दांतों में भी ठंडा-गर्म लग रहा है या तेज दर्द है तो यह लेख आपके काम का है।

क्यों लगते हैं दांतों में कीड़े?

डॉक्टरों का मानना है कि मुंह की ठीक से सफाई न होना ही बैक्टीरिया को दावत देता है। इसके मुख्य कारण हैं:

रात में बिना ब्रश किए सो जाना।

ज्यादा चॉकलेट, टॉफी और मीठी चीजों का सेवन।

खाना खाने के बाद कुल्ला न करने की आदत।

दिन भर बार-बार स्नैक्स खाते रहना।

2 दिन में असर दिखाने वाला होममेड पेस्ट

अगर संक्रमण शुरुआती दौर में है तो आप घर पर ही एक खास पेस्ट बनाकर कीड़ों और दर्द से राहत पा सकते हैं।

बनाने की सामग्री:

लौंग: 2 नग (पिसी हुई)

सरसों का तेल: 1 चम्मच

फिटकरी का पाउडर: 1 चम्मच

इस्तेमाल का तरीका: एक छोटी कटोरी में इन तीनों चीजों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को कीड़े वाले दांत या कैविटी वाली जगह पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिटकरी और लौंग के एंटी-बैक्टीरियल गुण बैक्टीरिया को खत्म करने और सूजन कम करने में मदद करते हैं।

सरसों तेल और नमक का पुराना नुस्खा

दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए आधा चम्मच सरसों के तेल में एक चुटकी नमक मिलाकर उंगली से धीरे-धीरे मसाज करें। दिन में एक या दो बार ऐसा करने से दांतों में जमी गंदगी (Plaque) साफ होती है और मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिलता है।

दांतों को बचाने के लिए गोल्डन रूल्स

कैविटी को जड़ से खत्म करने और दोबारा होने से रोकने के लिए इन बातों का पालन करें: