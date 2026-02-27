Rashmika Vijay Wedding : रश्मिका-विजय की शादी में काले टीके ने क्यों बटोरीं सुर्खियां ? जानिए इसके पीछे की आस्था

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है। लेकिन हाल ही में जब यह जोड़ा एक सार्वजनिक कार्यक्रम या शादी के फंक्शन में नजर आया, तो सबकी नजरें रश्मिका के चेहरे पर लगे काले टीके पर टिक गईं।

Rashmika Vijay Wedding : रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है। लेकिन हाल ही में जब यह जोड़ा एक सार्वजनिक कार्यक्रम या शादी के फंक्शन में नजर आया, तो सबकी नजरें रश्मिका के चेहरे पर लगे काले टीके पर टिक गईं। फैशन के इस दौर में जहां लोग हैवी मेकअप पसंद करते हैं, वहां रश्मिका का यह देसी अंदाज चर्चा का विषय बन गया। तो आइए जानते हैं कि इस काले टीके के पीछे की क्या कहानी है और इसके पीछे की धार्मिक व सांस्कृतिक आस्था क्या कहती है।

काले टीके के पीछे की गहरी आस्था

भारतीय संस्कृति में काला टीका केवल सुंदरता का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुराना विश्वास छिपा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर या खुश दिखता है, तो उसे नजर लगने का खतरा रहता है। रश्मिका और विजय की जोड़ी को चाहने वाले करोड़ों में हैं। ऐसे में माना जाता है कि चेहरे के किसी कोने में लगा काला टीका बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार, Perfection को नजर जल्दी लगती है। काले टीके का छोटा सा दाग उस पूर्णता को थोड़ा अपूर्ण दिखाता है, जिससे नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है।

रश्मिका और विजय का सादगी भरा अंदाज

अक्सर फिल्मी सितारे इन पारंपरिक मान्यताओं से दूर भागते हैं, लेकिन रश्मिका और विजय के इस कदम ने फैंस का दिल जीत लिया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों सुपरस्टार्स हमेशा अपनी परंपराओं और संस्कृति को महत्व देने के लिए जाने जाते हैं।काले टीके ने यह साबित किया कि रश्मिका अपनी सफलता के शिखर पर होकर भी अपने संस्कारों और घरेलू मान्यताओं को नहीं भूली हैं।

फैंस के बीच क्यों हुई चर्चा ?

जैसे ही रश्मिका की तस्वीरें वायरल हुईं, फैंस ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ फैंस का कहना है कि विजय और रश्मिका की जोड़ी इतनी प्यारी है कि इसे सच में नजर से बचाने की जरूरत है। लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि आधुनिकता के बीच भी यह जोड़ा अपनी जड़ों को थामे हुए है।

