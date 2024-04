Rang Panchami : रंग पंचमी पर कर लें यह उपाय, मां लक्ष्मी का घर में होगा वास

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 29 Mar, 2024 07:59 AM

रंग पंचमी का त्योहार होली के पांच दिन बाद बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली होती है, उसी प्रकार रंग पंचमी का त्योहार देवी-देवताओं की होली होती है।

Rang Panchami 2024: रंग पंचमी का त्योहार होली के पांच दिन बाद बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली होती है, उसी प्रकार रंग पंचमी का त्योहार देवी-देवताओं की होली होती है। शास्त्रों के अनुसार, रंग पंचमी के दिन देवी-देवताओं की पूजा करने और उन्हें विभिन्न रंग, गुलाल अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय फलदायी होते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में-

Do this remedy on the day of Rang Panchami रंग पंचमी के दिन करें यह उपाय

रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी संग श्री हरि की एक साथ पूजा करें। दोनों को लाल रंग के फूल अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी घर में वास करती हैं और धन की कमी दूर होती है।

इस दिन राधा-कृष्ण की पूजा करते समय उनके चरणों में पीला रंग अर्पित करें। ऐसा करने से शादीशुदा लोगों के जीवन से तनाव दूर होगा। साथ ही मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा पूरी होगी।

रंग पंचमी के दिन मां बगलामुखी को पीले रंग का अबीर और सूर्य देव को लाल रंग अर्पित करें। ऐसा करने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है।

माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रंग पंचमी के दिन एक सिक्का और हल्दी पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दें। माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें।

विवाहित महिलाओं को रंग पंचमी के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पर आने वाला हर कष्ट दूर होता है। साथ ही शादीशुदा जीवन में मधुरता बनी रहती है।

Rang Panchami 2024 auspicious time रंग पंचमी 2024 शुभ मुहूर्त

पंचमी तिथि प्रारंभ- 29 मार्च को रात 8 बजकर 20 मिनट से

पंचमी तिथि समापन- 30 मार्च को रात 9 बजकर 13 मिनट पर

रंग पंचमी 2024 तिथि- 30 मार्च 2024