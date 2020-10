Why is Guru Pushya yoga important: ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं, जिनमें आठवें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है जो बेहद ही शुभ एवं कल्याणकारी नक्षत्र है। इसे नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है और जब यह नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो इस नक्षत्र एवं वार के संयोग से रवि पुष्य योग बनता है और इस योग में ग्रहों की सभी बुरी दशाएं भी आपकी फेवर में हो जाती हैं । रवि पुष्य योग को रवि पुष्य नक्षत्र योग भी कहा जाता है। गुरमीत बेदी gurmitbedi@gmail.com

