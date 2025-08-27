Main Menu

Rishi Panchami: ऋषि पंचमी पर नहीं रख सकते व्रत तो करें ये काम, आपके सभी पापों का होगा नाश

rishi panchami

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी का दिन ऋषियों की आराधना के लिए बहुत खास है। इस दिन सप्तऋषियों (कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ) की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में इसे पापमोचन व्रत भी कहा गया है...

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी का दिन ऋषियों की आराधना के लिए बहुत खास है। इस दिन सप्तऋषियों (कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ) की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में इसे पापमोचन व्रत भी कहा गया है क्योंकि इस व्रत से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। ऋषि पंचमी का व्रत पापमोचन, शुद्धि और ऋषियों की कृपा प्राप्त करने का दिन है। ऋषि पंचमी के दिन किए गए उपाय से घर में सुख-समृद्धि, संतानों की रक्षा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है।

Rishi Panchami

What should be done on Rishi Panchami day ऋषि पंचमी के दिन क्या करना चाहिए
प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें।
सप्तऋषियों की पूजा करें।
आटे से सप्तऋषियों की प्रतिमा बनाकर उनकी विधि-विधान से पूजा की जाती है।

Rishi Panchami upay
गंगा जल, पंचामृत और तुलसी पत्र का प्रयोग करें।
व्रत करने वाले व्यक्ति दिन भर फलाहार या निर्जला उपवास करें।
सप्तऋषियों के नाम का स्मरण करते हुए दीपक और धूप अर्पित करें।
पूजा के अंत में ऋषियों को प्रणाम कर क्षमा प्रार्थना करें।

Rishi Panchami

Remedies for Rishi Panchami ऋषि पंचमी के उपाय
इस दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर दीपक जलाएं, इससे पाप नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है।

गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

दान-पुण्य करें, ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देने से घर की दरिद्रता दूर होती है।

Rishi Panchami upay

ऋषि पंचमी व्रत व सप्तऋषि स्तोत्र का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

भगवान विष्णु और ऋषियों को तुलसी दल अर्पित करने से हर दोष का निवारण होता है।

Rishi Panchami

