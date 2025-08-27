Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Rishi Panchami: ऋषि पंचमी पर महिलाएं भोजन में न खाएं ये चीजें, Periods में हुए पाप से मिलेगी मुक्ति

Rishi Panchami: ऋषि पंचमी पर महिलाएं भोजन में न खाएं ये चीजें, Periods में हुए पाप से मिलेगी मुक्ति

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 03:17 PM

rishi panchami

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी एक बहुत ही पवित्र तिथि है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुद्धि और ऋषियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि पंचमी शुद्धि का पर्व है, जो विशेषकर...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी एक बहुत ही पवित्र तिथि है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुद्धि और ऋषियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि पंचमी शुद्धि का पर्व है, जो विशेषकर महिलाओं द्वारा  मासिक धर्म आदि के कारण हुई अशुद्धि के प्रायश्चित स्वरूप किया जाता है। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है और इस हिसाब से वर्ष 2025 में ये व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। कहते हैं जो भी स्त्री ये व्रत रखती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है।

Rishi Panchami

भारत के कई जगहों में इसे भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत देवी-देवताओं को नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने का विधान है। जाने-अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी ये व्रत उत्तम माना गया है।

जिस समय महिलाएं राजस्वला अर्थात पीरियड्स में होती हैं, उस समय उनसे जाने-अनजाने में कुछ धार्मिक गलतियां हो जाती हैं।  जिसकी हिंदू शास्त्र आज्ञा नहीं देते। वो काम पाप की श्रेणी में आते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, ऋषि पंचमी के दिन जिनका प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए।

Rishi Panchami

ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं न खाएं ये चीजें
हल से जुताई हुई चीजें
जमीन में बोया गया अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि
हर तरह की दालें
नमक
तामसिक भोजन न बनाएं और न ही खाएं
व्यसनों से दूर रहें
Rishi Panchami
ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं खाएं ये चीजें
साठी का चावल जिसे मोरधन कहतें हैं। सम, संवत चावल या लिटिल बाजरा के नाम से भी इसे जाना जाता है।
दही 

और ये भी पढ़े

Rishi Panchami

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!