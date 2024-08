Sawan Shivratri: शिव कृपा प्राप्त करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोबारा, आप भी उठाएं लाभ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Aug, 2024 06:00 AM

Sawan Shivaratri 2024: हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसे तो हर माह मासिक शिवरात्रि का पर्व आता है लेकिन सावन के महीने में इस पर्व का महत्व बढ़ जाता है। शिव भक्तों द्वारा व्रत, उपवास, पूजा और रुद्राभिषेक के माध्यम से भोले बाबा को खुश करने का प्रयास किया जाता है। सावन का यह खास दिन भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण शिवरात्रि को एक ऐसी रात के रूप में भी देखा जाता है, जब श्रद्धालु शिव की आराधना करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखना और पूरी रात जागरण कर शिव पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी होती है।

Sawan Shivratri 2024 Date and Time सावन शिवरात्रि 2024 डेट और शुभ मुहूर्त

सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 2 अगस्त की दोपहर 3:26 पर होगा। अगले दिन यानी 3 अगस्त की दोपहर 3: 50 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, सावन शिवरात्रि आज 2 अगस्त को मनाई जाएगी।

Do these remedies on Sawan monthly Shivratri सावन मासिक शिवरात्रि पर करें ये उपाय

श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यदि रात भर शिव पूजा करने की सामर्थ्य न हो तो शुभ मुहूर्त में शिव चालीसा और शिवाष्टक चालीसा का पाठ करें।

शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र से रुद्राभिषेक करना पापों से मुक्ति और संतान सुख के लिए शुभ है।

शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

शिवलिंग को तिलों का अर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं।

दुखों का नाश और सुखों में वृद्धि के लिए शिवलिंग पर जौ चढ़ाएं।

शिवलिंग पर गेंहू चढ़ाने से संतान सुख में वृद्धि होती है।

शिवलिंग पर मूंग अर्पित करने से संसार के हर सुख की प्राप्ति होती है।

शिवलिंग पर प्रियंगु (कंगनी, जो दाना पंछियों को डाला जाता है) का अर्पण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है।

विशेष- शिवलिंग पर अनाज चढ़ाने के बाद गरीबों में बांट देना चाहिए।