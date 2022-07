Sawan 2022: खास संयोग में शुरु होंगे सावन सोमवार व्रत, ये है पूरी List

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 01 Jul, 2022 10:42 AM

हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रवण मास भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। कारण यह कि भगवान शंकर को यह महीना सबसे प्रिय है और इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Sawan Somwar 2022: हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रवण मास भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। कारण यह कि भगवान शंकर को यह महीना सबसे प्रिय है और इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार के उपवास और पूजा करके भक्तजन भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। इस साल 2022 को श्रावण मास 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। संक्रांति के समय जब सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तब उसे श्रावण मास का प्रारंभ मानते हैं।





From when Sawan will start in 2022: कुछ लोग श्रावण मास का प्रारंभ पूर्णिमा से मानते हैं, वही जो लोग सोमवार के व्रत करना चाहते हैं, वह पूर्णिमा के बाद पड़ने वाले सोमवार को पहला सोमवार मानकर व्रत करते हैं। इस बार श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा 12 अगस्त को है। तो इस हिसाब से 13 जुलाई से सावन मास का आरम्भ होगा। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक व्रत करने वालों के लिए श्रावण मास में कुल चार सोमवार पड़ेंगे।

Sawan 2022 start date and end date: जो लोग संक्रांति की गणना से व्रत रखेंगे, वे 5 सोमवार व्रत रखेंगे। भाद्र माह की संक्रांति 17 अगस्त को है, इस कारण अगस्त को आखिरी सोमवार का व्रत रखा जाएगा।



