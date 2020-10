Surya Grahan 2021 in India: इसी तरह वर्ष 2021 में पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:42 से 6:41 तक लगेगा और यह भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सिर्फ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप, उत्तरी कनाडा ,ग्रीनलैंड व रूस में ही पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में इसका सूतक काल प्रभावी नहीं होगा। Chandra Grahan 2021 in India: वर्ष 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को प्रातः 11:32 से 5:30 तक लगेगा और यह आंशिक ग्रहण होगा । भारत में सिर्फ यह उपछाया ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा और मुकम्मल तौर पर अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। वर्ष 2021 का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को घटित होगा । यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा लेकिन भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह सिर्फ अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिणी भाग , आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में नजर आएगा। भारत में इसका कोई सूतक काल भी प्रभावी नहीं होगा। वर्ष 2020 में छह ग्रहण का योग और 6 ग्रहणों का देश और लोगों पर प्रभाव पड़ा व पड़ेगा। जबकि वर्ष 2021 में 4 ग्रहण लगेंगे और इनमें से एक भी ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने वाला , यह शुभ बात है और यह राहत की बात भी है। गुरमीत बेदी gurmitbedi@gmail.com

