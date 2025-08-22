कुंभ लग्न- Stock Market में करोड़पति बनाने वाले योग

Main Menu

Edited By Prachi Sharma,Updated: 23 Aug, 2025 01:00 AM

Stock Market Astrology: आज बात करेंगे कुम्भ लग्न के जातकों की। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वह कुंडली में देखनी पड़ती हैं। ट्रेड करने के लिए चंद्रमा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रेडर का चंद्रमा भी निवेशक का चंद्रमा भी।...

Stock Market Astrology: आज बात करेंगे कुम्भ लग्न के जातकों की। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वह कुंडली में देखनी पड़ती हैं। ट्रेड करने के लिए चंद्रमा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रेडर का चंद्रमा भी निवेशक का चंद्रमा भी। चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। चाहे वह स्टॉक काटने का डिसीजन हो या स्टॉक लेने का डिसीजन हो या भाव के ऊपर यदि चीजें मिल रही हैं तो वहां पर कई बार नहीं ले पाता क्योंकि मन नहीं मानता। मन आपका चंद्रमा से देखा जाता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं आपकी कुंडली में जो रोल प्ले करते हैं लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि चंद्रमा आपका ठीक है या नहीं है ? मान लीजिए आपका चंद्रमा भी कुंभ राशि का ही है और आपका सूर्य पड़ा हुआ है 12वें भाव में आपके मकर राशि में या फिर आपका मीन राशि में पड़ा है। तो यहां पर चंद्रमा कमजोर हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का डिस्टेंस है वो 30, 40° के आसपास का रह जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा सूर्य यहां नहीं है और सूर्य आपका पड़ा हुआ है 11वें भाव में यानी कि धनु राशि में पड़ा है या आपका पड़ा हुआ है मेष राशि में। 

यहां पर सूर्य उच्च का हो जाएगा लेकिन चंद्रमा से आपके दो घर आगे चला जाएगा। यानी कि 60-70 डिग्री के आसपास का चंद्रमा सूर्य का डिस्टेंस रहेगा। यहां पर यह चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि यह 100 डिग्री के आसपास का नहीं चंद्रमा। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहां नहीं है। चंद्रमा आपका पड़ा हुआ है वृश्चिक राशि में और आपका सूर्य पड़ा हुआ है दो राशि में यानी कि वृषभ राशि में फोर्थ हाउस में। तो ये जो स्थिति हो जाएगी आमने-सामने की हो जाएगी। यह चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। यह पूर्णिमा का जन्म भी हो सकता है। मान लीजिए सूर्य यहां पर नहीं है, सूर्य कुंभ राशि में ही पड़े हुए हैं। चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में है तो यहां पर डिस्टेंस 100° के आसपास का बन सकता है। यह चंद्रमा आपके लिए ठीक है। यदि आपका चंद्रमा सिंह राशि में पड़ा है यानी कि अपनी राशि में पड़ा है और सूर्य आपका दशम भाव में पड़ा हुआ है तो भी यह डिस्टेंस जो आपका ठीक हो जाएगा। 

मान लीजिए चंद्रमा दशम भाव में पड़ा है। सूर्य आपका सप्तम में पड़ा है तो भी यह 100° के आसपास का डिस्टेंस दे देगा। तो यह स्थिति आपके चंद्रमा के लिए अच्छी हो जाएगी। जहां पर भी आपका चंद्रमा पड़ा है कुंभ लग्न में वहां से सूर्य यदि चार घर आगे है या चार घर पीछे है तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा तो वहां पर आपको मनोस्थिति थोड़ी सी मजबूत बन जाती है। कन्विक्शन के साथ आप फैसला ले सकते हैं, यह एक फैक्टर है मार्केट में काम करने के लिए।  यदि हम निफ्टी फ्यूचर, फ्यूचर इंडेक्स, क्रिप्टो में काम करते हैं तो स्पेकुलेशन कहां से देखेंगे 12वें भाव से देखेंगे। ईजी गेन आपका पंचम भाव से देखेंगे। मान लीजिए 12वां भाव पीड़ित हो जाए,12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि हालांकि अपनी राशि के होंगे और आपका राहु पड़ा है फोर्थ हाउस में। उसके ऊपर दृष्टि जा रही है 12वें भाव के ऊपर शनि के ऊपर। इधर मंगल आपके या पंचम में पड़े हैं या छठे में पड़े हैं। दोनों स्थितियों में आप या नाइंथ हाउस में पड़े हैं। ये तीनों स्थितियों में मंगल आपके 12वें भाव को पीड़ित कर देंगे। तो यदि आपका 12वां भाव दो या दो से ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो स्पेकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। बाजार आपके लिए नहीं है। तो स्पेककुलेटिव ट्रेड ऐसी स्थिति में मत करिए। यदि आपके पंचम की यही स्थिति हो जाती है। मान लीजिए पंचम में मंगल पड़े हुए हैं। राहु आपके नाइंथ हाउस में पड़े हैं या केतु पड़े हैं तो यहां पर प्रभाव आ जाएगा और शनि आपके तीसरे भाव में पड़े हैं। तो यहां शनि की तीसरी दृष्टि पंचम में आ जाएगी। राहु की राहु की भी दृष्टि पंचम में आ जाएगी। मंगल वहां पर ऑलरेडी पड़े हैं तो पंचम आपका तीन पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा, यह इजी गेन का भाव होता है। यह बुद्धि-विवेक का भाव होता है। 

यदि इजी गेंस का भाव तीन पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान करा देगा। ऐसी स्थिति में भी आप स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। कुंभ लग्न एक ऐसा लग्न होता है जिसके लिए गुरु दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। आय भाव के भी स्वामी हो जाते हैं क्योंकि धनु राशि आ जाती है। धन भाव के भी स्वामी हो जाते हैं क्योंकि मीन राशि आ जाती है। आपके धन भाव में और गुरु दोनों भावों के कारक भी होते हैं। तो मानकर चलिए कि यदि गुरु आपकी स्थिति में अच्छे हैं तो आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन आपका 12वां और पंचम भी अच्छा होना चाहिए। पंचम के कारक तो गुरु है ही लेकिन गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं। गुरु आपके दशम में पड़े हुए हैं और धन भाव को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर बाजार से आपको पैसा ले देंगे और वहां पर यदि बुध भी पड़े हुए हैं किसी तरीके से हालांकि बुध वहां पर नीच हो जाएंगे या बुध आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में पड़े हैं तो भी आपके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी। बुध आपका पंचम में पड़े हुए हैं। पंचम यहां पर बुध का अपना भाव हो जाएगा क्योंकि यहां पर मिथुन राशि आ जाएगी और गुरु सामने आ जाए। 

 ये दोनों एक दूसरे को दृष्टि देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाजार में काम करने के लिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में पंचम भाव का स्वामी अपने भाव में मजबूत हो गया। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई जो धन भाव का स्वामी है। यह बुद्धि- विवेक का भी भाव है। पंचम दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आय भाव का स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना लेंगे तो यह बाजार में बहुत काम करने के लिए बहुत मींस आइडियल पोजीशन हो जाएगी और यदि इस बीच आपका चंद्रमा भी इन दोनों ग्रहों के बीच में आ जाता है तो निश्चित तौर पर आप बाजार में काम कर सकते हैं। खुल के काम करिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन लेकिन थोड़ा सा एक एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव ट्रेड आपने ज्यादा नहीं लेने क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड लेते हैं तो भी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। 

नरेश कुमार
