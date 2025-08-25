Stock Market Astrology: अपने नक्षत्र में बुध, गुरु और शनि, बाजार में जारी रहेगा सुधार

Stock Market Astrology: एस्ट्रो साइकिल में इस सप्ताह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो हो रहा। सूर्य केतु के मघा नक्षत्र, मंगल अपने मित्र चन्द्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे जबकि बुध अपने ही अश्लेषा नक्षत्र, गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्र शनि के...

25 अगस्त को सुबह बाजार खुलने से पहले 8.25 बजे चंद्रमा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, चन्द्रमा का ट्रेड के कारक ग्रह बुध की राशि में गोचर करना बाजार के लिए अच्छा है। लिहाजा हमें बाजार में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा और सरकारी सैक्टर की कम्पनियों पर फोकस बन सकता है।



26 अगस्त को चंद्रमा कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में गोचर करेगा लिहाजा इस दिन विदेशी प्रभाव के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

28 अगस्त को चंद्रमा तुला राशि में राहु के स्वाति नक्षत्र में रहेगा और राहु की दृष्टि में रहेगा लिहाजा इस दिन बाजार में भरी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और बाजार में कोई भी पोजीशन सोच-समझ कर बनानी चाहिए।

29 अगस्त को चंद्रमा सुबह 11.39 बजे तक तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में रहेगा और इसके बाद गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा इसके बाद बाजार की चाल पलट सकती है और बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। इस दौरान वित्तीय कम्पनियों के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है।