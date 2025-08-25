Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Stock Market Astrology: अपने नक्षत्र में बुध, गुरु और शनि, बाजार में जारी रहेगा सुधार

Stock Market Astrology: अपने नक्षत्र में बुध, गुरु और शनि, बाजार में जारी रहेगा सुधार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Aug, 2025 07:41 AM

stock market astrology

Stock Market Astrology: एस्ट्रो साइकिल में इस सप्ताह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो हो रहा। सूर्य केतु के मघा नक्षत्र, मंगल अपने मित्र चन्द्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे जबकि बुध अपने ही अश्लेषा नक्षत्र, गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्र शनि के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Stock Market Astrology: एस्ट्रो साइकिल में इस सप्ताह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो हो रहा। सूर्य केतु के मघा नक्षत्र, मंगल अपने मित्र चन्द्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे जबकि बुध अपने ही अश्लेषा नक्षत्र, गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्र शनि के पुष्य नक्षत्र, शनि अपने ही उत्तर भादप्रद नक्षत्र, राहु गुरु के पूर्व भाद्रपद और केतु शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, 27 अक्तूबर को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेंगे और बाजार में इस सप्ताह 2 दिन ही कारोबार होगा। पिछले 2 सप्ताह से बाजार ने रिकवरी दिखाई है और यह रिकवरी इस सप्ताह भी जारी रहेगी। 

25 अगस्त को सुबह बाजार खुलने से पहले 8.25 बजे चंद्रमा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, चन्द्रमा का ट्रेड के कारक ग्रह बुध की राशि में गोचर करना बाजार के लिए अच्छा है। लिहाजा हमें बाजार में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा और सरकारी सैक्टर की कम्पनियों पर फोकस बन सकता है।
 
26 अगस्त को चंद्रमा कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में गोचर करेगा लिहाजा इस दिन विदेशी प्रभाव के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 

28 अगस्त को चंद्रमा तुला राशि में राहु के स्वाति नक्षत्र में रहेगा और राहु की दृष्टि में रहेगा लिहाजा इस दिन बाजार में भरी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और बाजार में कोई भी पोजीशन सोच-समझ कर बनानी चाहिए। 

और ये भी पढ़े

29 अगस्त को चंद्रमा सुबह 11.39 बजे तक तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में रहेगा और इसके बाद गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा इसके बाद बाजार की चाल पलट सकती है और बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। इस दौरान वित्तीय कम्पनियों के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!