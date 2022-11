Sunday Special: रविवार की दोपहर करें ये काम, बढ़ेगी ग्राहकों की संख्या और कारोबार में आएगा उछाल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Nov, 2022 06:58 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ravivar ke Upay and Totke For Money and Wealth: आर्थिक अभाव से परेशान हैं तो रविवार का दिन इस परेशानी से निजात पाने के लिए सबसे बेहतर है। वैसे तो सूर्यदेव का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए लेकिन रविवार का दिन सूर्य उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य कृपा से समाज में मान-सम्मान, मनचाही नौकरी, कारोबार में उछाल आता है और भाग्य संबंधी परेशानियों का नाश होता है। सूर्य कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहे हों तो भाग्य में राजयोग बनता है एवं जीवन से नकारात्मकता का नाश होता है। अगर किसी ने आपके व्यवसाय में टोटका कर दिया है तो उसे दूर करने के लिए रविवार के दिन दोपहर में पांच नींबू काट कर व्यापारिक प्रतिष्ठान में रख दें। इसके साथ एक मुट्ठी काली मिर्च और एक मुट्ठी पीली सरसों भी रख दें। अगले दिन सुबह दुकान खोलने के बाद इन सभी सामानों को उठाकर किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर रख आएं।



Remedy for Career Business and Money: बारह गोमती चक्र लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर दुकान या अपने कार्यालय के बाहर मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और कारोबार में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।



Astrology Tips for Sunday: रविवार को तीन झाड़ू खरीदें। सोमवार की सुबह नित्य कार्यों से निवृत होने के बाद किसी भी देवायलय में ये तीनों झाड़ू रख दें। यह उपाय गुप्त रूप से करें। इस उपाय से पैसों की समस्या कम हो जाएगी।



Raviwar Special Upay: चांदनी रात में चांदी की चार कील अपने बेड के चारों ओर ठोक दें। घर के आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, इस उपाय से घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और धन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा।