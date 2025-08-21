Tarot Card Rashifal (22nd August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष- आज आय में बढ़ोतरी संभव है लेकिन किसी प्रकार का खर्चा परेशान करेगा। युवाओं के द्वारा किया गया हल्का हंसी-मजाक परेशानी बढ़ा सकता है। ज्यादा काम

मेष- आज आय में बढ़ोतरी संभव है लेकिन किसी प्रकार का खर्चा परेशान करेगा। युवाओं के द्वारा किया गया हल्का हंसी-मजाक परेशानी बढ़ा सकता है। ज्यादा काम करने की वजह से थकान रहेगी। पार्टनर की तरफ से उपहार मिलेगा।



वृष- आज व्यर्थ में ही किसी परेशानी से पाला पड़ सकता है। कानूनी काम में आ रही अड़चनें दूर होंगी। युवा वर्ग कुसंगति से दूरी बनाए रखें। पूजा-पाठ में मन लगेगा। पार्टनर के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी।



मिथुन- आज किसी अनजान व्यक्ति की सलाह व्यापार में बहुत लाभ दे सकती है। बिजनेस के काम को अपनी देख-रेख में करवाएं। छात्रों की इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मन-मुटाव होने की संभावना है। सेहत के प्रति लापरवाही न करें।



कर्क- आज कहीं से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। नौकरी कर रहे लोगों को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। युवा किसी की राय लेने के बजाय अपने मन की बात पर गौर करें। परिवार में अगर कोई प्रेम विवाह करने के बारे में सोच रहा है तो सोच-विचार कर लें।



सिंह- आज भूमि व भवन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। पैसों का लेन-देन थोड़ा सोच-समझ कर करें। घर में माहौल किसी वजह से खराब रहेगा। सेहत की चिंता सताएगी।



कन्या- आज कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी आप की मदद करेंगे। ऑफिस में अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके बिगड़े काम को भी संभाल लेंगे। परिवार के साथ पूरा दिन मौज-मस्ती और मनोरंजन में बितेगा। बदलते मौसम के कारण खांसी-जुकाम हो सकता है।



तुला- आज किसी जगह निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाएं। कारोबार के मामले में भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा निकलवाने की कोशिश सफल होगी। मित्रों की तरफ से कोई सकारात्मक खबर मिलेगी।



वृश्चिक- कार्यक्षेत्र में आपका आकर्षक स्वभाव दूसरों को चुंबक की तरह खींचेगा। व्यवसाय में आपको खूब तरक्की मिलेगी। कोर्ट- कचहरी में चल रहे मुकदमे का हल निकलेगा। परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में घूमने जा सकते हैं। घुटनों का दर्द बढ़ने से तकलीफ हो सकती है।



धनु- फोन या सोशल मीडिया के जरिये बिजनेस संबंधी काम होगा। कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति से शेयर न करें। जॉब करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। ससुराल पक्ष से बुरी खबर मिल सकती है। सेहत में बदलाव देखने के लिए समय-समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें।



मकर- आज कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। घर में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा। लॉटरी के चक्करों से दूर रहें। युवाओं की छोटी सी गलती परेशानी को न्योता देगी। भाई-बहन के बीच खट्टी-मीठी नोक-झोंक चलती रहेगी।



कुंभ- मशीनरी से संबंधित कामों को ध्यान से करें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो दिन बहुत ही अच्छा है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होगी।



मीन- आज कार्यक्षेत्र में आपका कोई शत्रु परेशान कर सकता है। बेवजह के व्यर्थ लड़ाई-झगड़े में न पड़ें। व्यापार के हर काम को बहुत ध्यान से करें। युवाओं को अपना सपना पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। दूसरों के बहकावे में न आएं।