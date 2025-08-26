Main Menu

Tarot Card Rashifal (27th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Aug, 2025 04:05 PM

tarot card rashifal

मेष- आज के दिन मकर राशि वाले लोग कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और उस काम को करने में सफलता भी मिलेगी। छात्रों को परीक्षा में अधिक मेहनत करने

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष- आज के दिन मकर राशि वाले लोग कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और उस काम को करने में सफलता भी मिलेगी। छात्रों को परीक्षा में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी रिश्तेदार के यहां से कोई सुखद खबर मिलने की संभावना है। घर की जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं।

वृष- आज का दिन बेहतर तरीके से बीतेगा पर कार्यक्षेत्र में काम को लेकर बॉस से झगड़ा हो सकता है। विदेशों में व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए बड़े और अच्छे घर का प्रस्ताव मिलने की संभावना है।

मिथुन- आज काम में लग्न और उत्साह बना रहेगा। व्यापार के मुनाफे से संतुष्टि प्राप्त होगी। संतान के सेहत की चिंता रहेगी। मित्रों व परिवार के सहयोग से कोई नया मुकाम हासिल करेंगे। संतान के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी।

कर्क- आज कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से काम में चल रही बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में जो चिंता चल रही थी, उसमें कमी देखने को मिलेगी। परिवार का आपके प्रति व्यवहार थोड़ा बदल सकता है। छात्रों को अध्यापकों का सहयोग प्राप्त होगा।

सिंह- आज का दिन आपके बाकी दिनों के मुताबिक अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रही परेशानियों का समाधान मिलेगा। पिता के साथ बैठकर कोर्ट-कचहरी में चल रहे मामले पर बातचीत कर सकते हैं। मित्रों के साथ मौज-मस्ती के पल बिताएंगे। आवश्यक कार्य को शाम तक पूरा करने की कोशिश करेंगे।

कन्या- आज व्यापार में किसी को पैसा उधार न दें। पारिवारिक व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। युवाओं को मनपसंद वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनर के साथ थोड़ी सी गलतफहमी रिश्ते को खराब करेगी। स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में हो सकता है।

तुला- आज कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। युवा अपने बड़ों की आज्ञा को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जी करेंगे। छोटे भाई के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बनाएंगे।

वृश्चिक- आज जॉब करने वालों के लिए लाभ के दरवाजे खुलेंगे। व्यापार में धन प्राप्ति संभव है। युवाओं को अपना कोई जरुरी काम टालना पड़ सकता है। परिवार में मेहमानों का आना होगा। बदलते मौसम की वजह से सेहत में बदलाव देखने को मिलेगा।

धनु- आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्यक्षेत्र के कामों को करने के लिए दोस्तों का साथ मिलेगा। किसी पुराने दोस्त की शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा। सरकारी कामों को करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। माता की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा।  

मकर- आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मिलाजुला रहने वाला है। कोई नया काम  शुरू कर सकते हैं लेकिन उसमें धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। माता-पिता से किसी समस्या को लेकर बातचीत करेंगे। जीवनसाथी के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाएंगे। सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी।

कुंभ- आज नई नौकरी का आवेदन करने के लिए सही समय है। व्यापार के मामले में किसी व्यक्ति की बातों में न आएं। युवाओं के लिए दिन बहुत बेहतर रहेगा। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सेहत के लिए मन कुछ तनाव में रहेगा।

मीन- आज कोई बड़ा कार्य करने का मन करेगा। नौकरीपेशा लोग सुकून भरा समय बिताएंगे। युवाओं की जल्दबाजी में कोई वस्तु गुम हो सकती है। घर के सदस्यों के साथ विवाद में न पड़ें। सेहत के लिहाज से खुद को स्फूर्ति से भरपूर महसूस करेंगे।

