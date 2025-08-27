Main Menu

Tarot Card Rashifal (28th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

27 Aug, 2025

tarot card rashifal

मेष- आज परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत करेंगे। शेयर मार्केट में लाभ संभव है। मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। करीबी दोस्त से

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष- आज परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत करेंगे। शेयर मार्केट में लाभ संभव है। मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। करीबी दोस्त से मिलकर बहुत ही खुशी महसूस होगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे।

वृष- आज किसी के विवाद में पड़ने से सावधान रहें नहीं तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। काम की व्यस्तता के चलते जीवनसाथी को समय देने में नाकामयाब रहेंगे। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। 

मिथुन- आज व्यापार में नए लोगों से मिलना-जुलना होगा। युवा वर्ग जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में सूत्रों के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त होगी। परिवार के सामने अपनी बात रखते वक्त मर्यादा को न भूलें। सेहत में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा।

कर्क-  आज कहीं से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। व्यापार-व्यवसाय के लिहाज से मन के मुताबिक फायदे मिलेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से खुद को कमजोर पाएंगे। घर का वातावरण सही रहेगा।

सिंह- लंबे समय से जिस काम को करने के बारे में सोच रहे थे, वो आज पूरे होते हुए नजर आएंगे। पुरानी गलती से शिक्षा लेकर वर्तमान में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। कारोबार के काम को करने के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से घर के किसी मेंबर की सेहत खराब हो सकती है।

कन्या- आज कार्यक्षेत्र में काम को पूरा करने के लिए ओवरटाइम लगाना पड़ सकता है। व्यापार में फायदा पाने के लिए कुछ समझौता करना पड़ेगा। वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात कोई फायदा दिलाएगी। जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। 

तुला- आज का दिन बेपनाह सुख बढ़ाने वाला है। परिवार के लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। जिसे देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बिजनेस में किसी नई योजना पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ चल रही मतभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे।

वृश्चिक- आज कारोबार करने वालों के लिए नई योजना लागू करने का श्रेष्ठ समय है। सामाजिक कार्य सफल रहेंगे। युवाओं को लाभ के अवसर हाथ आएंगे। घर-बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।

धनु- व्यापार कर रहे लोगों को कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। नया घर खरीदने के बारे में परिवार वालों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। संतान की किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा। घर में किसी विदेशी मेहमान के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा।  

मकर- आज का दिन बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। नया काम शुरू करने के लिए परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। युवा किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूरी बना कर रखें। परिवार के साथ मिलकर किसी बड़ी चर्चा पर बात करने के बारे में विचार करेंगे। मेडिटेशन के लिए समय निकालें।  

कुंभ- आज कारोबार में कोई नई योजना लागू करेंगे लेकिन कानूनी काम अड़चन पैदा कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी तारीफ सुनने को मिलेगी। शुभ कार्यों पर धन खर्च करेंगे। सिंगल को अच्छे घर से रिश्ते आएंगे।

मीन- आज किसी कला या रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कार्यक्षेत्र में किसी से काम निकलवाने के लिए न चाहते हुए भी किसी की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनाए रखने में सफल रहेंगे। सेहत के साथ खिलवाड़ भारी पड़ सकता है।

