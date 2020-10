Remedies to Improve Financial Status: वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे प्रयोग और उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से हर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। कुछ ऐसे खास काम हैं, जिन्हें करने से दरिद्रता का जीवन व्यतित कर रहा व्यक्ति भी करोड़पति लोगों की श्रेणी में आ सकता है। यही नहीं बल्कि लाइफ में चल रही बहुत सारी परेशानियां एक ही टोना-टोटका करने से खत्म हो सकती हैं। श्रम प्रधान बनें और ऋण लेने से सर्वदा बचे रहें। मन में पूर्णतया यह निष्ठा जागृत कर लें कि मैं धनवान बनूंगा ही।

