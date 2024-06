Vastu Tips: रसोई घर की इस दिशा में बनी खिड़की आपके घर की Positive Vibes को कर देगी नष्ट, ध्यान रखें ये बातें

Edited By Prachi Sharma,Updated: 09 Jun, 2024 08:06 AM

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार हर दिशा बहुत ही अहम मानी जाती है। चाहे रसोई घर हो या फिर पूजा घर हर जगह वास्तु नियमों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो इसके उलटे परिणाम देखने को मिलते हैं। बता दें कि जिस तरह घर में लगी खिड़की वास्तु शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी तरह रसोई घर में खिड़की भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि यदि रसोई घर में खिड़की का स्थान सही न हो तो घर में नकारात्मकता वास कर जाती है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि अगर घर में पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखना चाहते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

The kitchen window should be in this direction इस दिशा में हो रसोई घर की खिड़की

वास्तु के अनुसार आपको बता दें कि रसोई में खिड़की के लिए पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। अगर इस जगह लगा नहीं सकते तो आप दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं।

East facing kitchen window पूर्व दिशा की तरफ रसोई घर की खिड़की

वास्तु के मुताबिक पूर्व दिशा को इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिशा की तरफ से सूरज उगता है। अगर आपके रसोई की खिड़की इस दिशा में होगी तो सूर्य की सीधी किरणें इस तरफ आएंगी जिस वजह से घर में सुख-समृद्धि और बेहद स्वास्थ्य का आशीर्वाद बना रहेगा।

North-East direction उत्तर-पूर्व दिशा

कई बार जगह कम होने की वजह से हम सही से वास्तु नियमों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से भविष्य में न चाहते हुए भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पूर्व दिशा के अलावा खिड़की के लिए उत्तर-पूर्व दिशा भी काफी शुभ मानी जाती है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति के घर में शांति बनी रहती है और बेवजह के कलह-क्लेश से छुटकारा मिलता है।

North-west facing window उत्तर-पश्चिम दिशा में खिड़की

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पश्चिम दिशा को व्यापार की दिशा कहा जाता है। इस जगह पर खिड़की रखने से रुके हुए काम-काज में वृद्धि देखने को मिलती है।