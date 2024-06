Vastu Tips for Bed: नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए Bed खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

Edited By Prachi Sharma,Updated: 26 Jun, 2024 10:49 AM

सेहत को सही रखने के लिए नींद का पूरा होना बेहद ही जरुरी है। अगर ये पूरी न हो तो इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों और बोझ के

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips for Bed: सेहत को सही रखने के लिए नींद का पूरा होना बेहद ही जरुरी है। अगर ये पूरी न हो तो इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों और बोझ के कारण कुछ लोग सही से नींद नहीं ले पाते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इधर-उधर की बातों से परेशान होकर अपनी नींद को उड़ा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नींद का सीधा संबंध वास्तु से होता है। जिस बेड पर हम सोते हैं उसके लिए सही दिशा और फर्नीचर का सही होना बेहद ही जरुरी है। अगर इसका ध्यान न रखा जाए, तो व्यक्ति को वास्तुदोष के साथ-साथ नींद न आने की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी नया बेड खरीदने जा रहे हैं तो इन वास्तु टिप्स का बेहद ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है।





Keep these things in mind while buying a bed बेड खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान



बेड खरीदते समय इस बात का बेहद ध्यान रखें की बेड मेटल का न हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार लकड़ी का बेड लेना ही बेहद खास माना जाता है।



खरीदने की जगह बेड बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये गोल न हो। बेड की लंबाई और चौड़ाई छोटी नहीं होनी चाहिए।



आज-कल बाजार में बहुत से नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ये देखने में आता है कि बेड के आसपास शीशे लगे होते हैं इस तरह बेड वास्तु शास्त्र की नजर से शुभ नहीं माने जाते। मान्यताओं के अनुसार इस तरह के बेड होने से रोग होने का भी खतरा रहता है।





शनिवार के दिन कभी भी बेड न खरीदें।



वास्तु के अनुसार नया पलंग खरीदने के बाद उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी वास्तु दोष नहीं लगता और नींद भी बढ़िया आती है।





Vastu tips related to bed बेड से जुड़े वास्तु टिप्स



पलंग खरीदने के बाद इस का बात ध्यान रखें कि हमेशा दक्षिणा दिशा की तरफ सिर कर के सोएं। इसके अलावा इसके नीचे रदार चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अशुद्ध चीजें न रखें। ऐसा होने से रोग का खतरा ज्यादा हो जाता है।



बेड का निर्माण करवाते समय इस बात का बेहद ध्यान रखें कि बरगद, नीम, कैथा, चंपक, शिरीष, घव, कोविदार आदि की लकड़ी का प्रयोग न करें। ऐसा करने से जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।