Vastu Tips For Rented House: आप भी कर रहे हैं किराए का मकान लेने की प्लानिंग, ध्यान रखें ये बातें

Vastu for Rented House: किराए का मकान लेते समय ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, जो मन में घूमती रहती हैं। अधिकांश नौकरीपेशा लोग, बड़े शहरों में मकान किराए पर लेते हैं। घर चाहे अपना हो या किराए का लेकिन वास्तु शास्त्र से जुड़ी बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार घर बदलने के बाद भी नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स, जिन्हें उपयोग करके किराए के मकान की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है।

Keep this in mind in the south-west direction दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें इस बात का ध्यान

इस दिशा में ज्यादातर ऐसा समान रखना चाहिए, जो कभी-कभी इस्तेमाल होता है। अगर घर में कोई भारी सामान है तो उसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।

Take care of the flow of energy in the house घर में ऊर्जा की प्रवाह का रखें ध्यान

किराए का घर लेते समय ध्यान रखें, वह हवादार और अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए। इससे किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का सामना नहीं करना पड़ता और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है।

Don't buy a house in this place इस जगह पर न लें घर

ट्रैफिक एरिया, अस्पताल, कब्रिस्तान, भीड़-भाड़ वाले स्थान के पास कभी भी किराए का मकान नहीं लेना चाहिए। आस-पास ज्यादा आवाज होने से मानसिक स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। मोबाइल टॉवर या बिजली का खंभा भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं।

Direction of toilet in rented house किराए के मकान में शौचालय की दिशा

घर चाहे किराए का हो या फिर अपना वास्तु का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। घर लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि शौचालय उत्तर-पूर्व दिशा में बना हो। किराए के घर में बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए और मुख्य द्वार भी हमेशा वास्तु के अनुसार ही होना