Weekly Tarot Horoscope (24th-30th August): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष- इस सप्ताह मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नई शुरुआत करने के लिए उत्साहित होंगे। कामकाज में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष- इस सप्ताह मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नई शुरुआत करने के लिए उत्साहित होंगे। कामकाज में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, खासकर सिरदर्द या थकान से बचें। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि छोटी-छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। सही संवाद से आप इन्हें सुलझा सकते हैं।

उपाय- रविवार को तांबे का दान करें।

शुभ रंग- महरून

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 4

वृष- वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह परिवार और स्थिरता से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पुराने रुके धन मिलने के भी संकेत हैं। हालांकि पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है, पुराने मतभेद खत्म होकर रिश्तों में मिठास आएगी। कुल मिलाकर, यह समय संतुलन और खुशहाली लेकर आएगा।

उपाय- सोमवार को दूध या चावल का दान करें।

शुभ रंग- संतरी

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 9

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संचार और नए संपर्क बनाने का है। नौकरी में प्रमोशन या नए अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों और त्वचा का ख्याल रखें। प्रेम संबंधों में दोस्ती गहराकर प्रेम में बदल सकती है इसलिए नए रिश्तों के लिए यह समय अनुकूल है।

उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग- पिंक

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 8

कर्क- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक स्थिरता और परिवार पर ध्यान देने का होगा। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी न करें और बॉस से अच्छे तालमेल बनाए रखें। घरेलू व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन व योग को अपनाएं। प्रेम जीवन में जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी।

उपाय- गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें।

शुभ रंग- गोल्डन

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 5

सिंह- सिंह राशि वाले इस सप्ताह अपने आत्मबल और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यवसाय में लोन या क्रेडिट संबंधी कार्य सफल होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याओं पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में सुखद आश्चर्य मिलने के योग हैं, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे।

उपाय- मां लक्ष्मी की उपासना करें।

शुभ रंग- ग्रे

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 3

कन्या- कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह विश्लेषण और सुधार का है। कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं लेकिन धैर्य से समाधान संभव है। व्यवसाय में अकाउंटिंग और रिटेल से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से जोड़ों या पीठ में दर्द हो सकता है। प्रेम जीवन में स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि गलतफहमियां दूर हों।

उपाय- शनिवार को काली चीजों का दान करें।

शुभ रंग- ब्राउन

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 2

तुला- तुला राशि वाले इस सप्ताह संतुलन और सुंदरता पर ध्यान देंगे। करियर में नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है और व्यवसाय में विदेश से लाभ संभव है। स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी हो सकती है इसलिए पर्याप्त आराम करें। प्रेम जीवन में साथी से शुभ समाचार या उपहार मिल सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाएंगे।

उपाय- काले तिल का दान करें।

शुभ रंग- स्लेटी

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 7

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह गहराई और रहस्यों से भरा रहेगा। पुराने प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। टैक्स या कानूनी मामलों में सतर्कता रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरानी बीमारियां परेशानी दे सकती हैं। प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेंगे इसलिए धैर्य और समझदारी जरूरी है।

उपाय- तुलसी के पौधे की पूजा करें।

शुभ रंग- नारंगी

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 2

धनु- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह लक्ष्य साधने और दर्शन पर केंद्रित होगा। करियर में उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में नई योजना शुरू करने का अनुकूल समय है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अधिक थकान से बचें। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावना है, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी।

उपाय- ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

शुभ रंग- सफेद

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 1

मकर- मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और उपलब्धि का होगा। करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यवसाय में प्रॉपर्टी से लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों या घुटनों में दर्द हो सकता है। प्रेम संबंधों में पुराने झगड़े सुलझने की संभावना है, जिससे मन में शांति आएगी।

उपाय- कपूर के साथ आरती करें।

शुभ रंग- नीला

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 8



कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नवाचार और स्वतंत्रता का है। करियर में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा समय है। व्यवसाय में डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग लाभ में रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। प्रेम संबंध ऑनलाइन माध्यमों से और मजबूत होंगे।

उपाय- गणेश चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग- हरा

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 7

मीन- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कल्पना और आध्यात्म पर केंद्रित रहेगा। कला, संगीत या आध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। फाइनेंस में सावधानी रखें क्योंकि नुकसान की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों की जांच कराना आवश्यक है। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे।

उपाय- पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

शुभ रंग- लाल

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 2