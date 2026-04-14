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Dwayne Johnson-Kevin Hart की Jumanji 3 का बड़ा ऐलान, जानें कब होगी रिलीज

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 03:25 PM

jumanji 3 release date

Jumanji 3 : लॉस एंजेलिस नहीं, बल्कि CinemaCon के मंच पर ‘जुमांजी’ फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का बड़ा ऐलान किया गया। लास वेगास में आयोजित इस इवेंट के दौरान फिल्म की पहली झलक और ट्रेलर भी दिखाया गया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। इस मौके...

Jumanji 3 : लॉस एंजेलिस नहीं, बल्कि CinemaCon के मंच पर ‘जुमांजी’ फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का बड़ा ऐलान किया गया। लास वेगास में आयोजित इस इवेंट के दौरान फिल्म की पहली झलक और ट्रेलर भी दिखाया गया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। इस मौके पर स्टार कास्ट—Kevin Hart, Dwayne Johnson और Jack Black—खुद मौजूद रहे।

क्या होगा फिल्म का नाम ?
तीसरे पार्ट का ऑफिशियल टाइटल ‘Jumanji: Open World’ रखा गया है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बार भी Karen Gillan अहम भूमिका में नजर आएंगी।

मेकर्स और टीम
फिल्म का निर्देशन Jake Kasdan ने किया है। वहीं, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia और Jake Kasdan ने मिलकर संभाली है। फिल्म की कहानी Jeff Pinkner और Scott Rosenberg ने लिखी है, जो पहले भी इस सीरीज से जुड़े रहे हैं।

‘जुमांजी’ फ्रेंचाइजी की झलक
‘जुमांजी’ का मॉडर्न वर्जन 2017 में Jumanji: Welcome to the Jungle के साथ शुरू हुआ था, जिसमें कुछ बच्चे वीडियो गेम की दुनिया में फंस जाते हैं। इसके बाद 2019 में Jumanji: The Next Level रिलीज हुई, जहां कहानी को नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाया गया।

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दरअसल, इस पूरी फ्रेंचाइजी की जड़ें 1981 में प्रकाशित Jumanji किताब से जुड़ी हैं, जिसे Chris Van Allsburg ने लिखा था। इसके अलावा, 1995 में Robin Williams की फिल्म Jumanji ने इस कहानी को पहली बार बड़े पर्दे पर लोकप्रिय बनाया था।

इस नए पार्ट ‘Jumanji: Open World’ से फैंस को एक बार फिर एडवेंचर, कॉमेडी और फैंटेसी का धमाकेदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है।

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