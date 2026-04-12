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Malaika Arora की Mirror Selfie ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, लुक से ज्यादा कैप्शन हुआ वायरल

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 11:47 AM

malaika arora mirror selfie

Mumbai: बॉलीवुड की Fitness Queen और फैशन आइकन Malaika Arora  एक बार फिर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में साझा की गई उनकी तस्वीरों की एक श्रृंखला ने उनके प्रशंसकों और फैशन प्रेमियों के बीच हलचल पैदा कर दी है। इन तस्वीरों में मलाइका न केवल...

Mumbai: बॉलीवुड की Fitness Queen और फैशन आइकन Malaika Arora  एक बार फिर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में हैं।

Malaika Arora

हाल ही में साझा की गई उनकी तस्वीरों की एक श्रृंखला ने उनके प्रशंसकों और फैशन प्रेमियों के बीच हलचल पैदा कर दी है। इन तस्वीरों में मलाइका न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपने बेजोड़ फैशन सेंस का भी प्रदर्शन कर रही हैं।

Malaika Arora

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विंटेज क्लास और रेड कार्पेट ग्लैमर
पहली तस्वीर में मलाइका एक विंटेज लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने एक सफेद रफल्ड शर्ट पहनी है जिसके साथ एक बड़ी बो स्टाइल दी गई है। काले रंग की टोपी और लेदर ग्लव्स के साथ उनका यह 'कैप्टन लुक' किसी पुरानी क्लासिक फिल्म की याद दिलाता है।

Malaika Arora

वहीं, उनके रेड कार्पेट लुक्स की बात करें तो चांदी जैसा चमकता हुआ गाउन उनके ग्लैमर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। गहरे गले वाले इस प्लंजिंग नेकलाइन गाउन में मलाइका की अदाएं किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। साथ ही, उनका लाइट मिंट ग्रीन कलर का कोर्सेट स्टाइल गाउन उनकी फिटनेस और ग्रेस को बखूबी दर्शाता है।

Malaika Arora

सादगी और बोल्डनेस का अनूठा मेल
मलाइका केवल भारी लिबासों में ही नहीं, बल्कि सादगी में भी कहर ढाती हैं। तस्वीरों के इस संग्रह में वह एक सफेद टर्टलनेक टॉप और फेदर स्कर्ट में दिखाई दे रही हैं, जो उनके लुक को एक क्लासी टच दे रहा है। एक अन्य मिरर सेल्फी में, वह पूरी तरह से सफेद कैजुअल कपड़ों में नजर आ रही हैं, जिससे यह साफ होता है कि वह स्ट्रीट स्टाइल की भी माहिर हैं।

 

 

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